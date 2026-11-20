Rajasthan Panchayat Chunav Result 2026: राजस्थान के 37 जिलों में 1,275 जिला परिषद और 7,543 पंचायत समिति वार्डों के लिए राजस्थान पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है. राज्य चुनाव आयोग के ताजा अपडेट के अनु’सार, कांग्रेस 1770 पंचायत सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 1081 सीटों पर आगे चल रही है. यह चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रमुख राजनीतिक परिवारों के उम्मीदवार मैदान में हैं. चूरू में भाजपा के पूर्व विधायक राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और बहू कनिका सिंह जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं. उनके साथ कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया की पत्नी कनक बुडानिया भी मैदान में हैं. सीकर की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में शहरी विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी और उनके बेटे अजय सिंह व दुर्गा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं. अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में बीकानेर से कांग्रेस के पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी की बहू निकिता डूडी, जैसलमेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक और मंत्री सालेह मोहम्मद के भाई अमीन खान फकीर और अमर्दीन फकीर और दौसा से कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा शामिल हैं.

37 पंचायत सदस्य चुने गए

शुक्रवार को जिला मुख्यालयों पर 37 जिलों के लिए वोटों की गिनती एक साथ हो रही है. राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार, कोटा, बारां, श्री गंगानगर और करौली जिलों के लिए वोटों की गिनती 17 दिसंबर को होगी. राज्य चुनाव आयोग ने अब तक 37 पंचायत समिति सदस्यों और चार जिला परिषद सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया है. 1,403 जिला परिषद वार्डों और 8,245 पंचायत समिति वार्डों के लिए कुल 27,872 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था. इस साल 41 जिलों में 22 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 14 नवंबर को चार चरणों में चुनाव हुए थे.

जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों में कांग्रेस आगे

राज्य चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर स्पष्ट बढ़त बना ली है. पंचायत समिति की जिन 3,462 सीटों के परिणाम सामने आए हैं, उनमें से कांग्रेस ने 1,882 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा 1,149 सीटों के साथ पीछे चल रही है.

भाजपा को रणनीति पर फिर से करना पड़ सकता विचार

अब तक इस बात पर चर्चा होती रही है कि भाजपा राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल कब करेगी। हालांकि कई मौकों पर इस पर चर्चा हुई है – जिसमें खुद भाजपा नेताओं की भी भूमिका रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में शर्मा को बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में मजबूत रुझान दिखाते हैं तो बीजेपी अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर सकती है. इसमें 2028 से पहले ‘एंटी-इनकंबेंसी’ (सत्ता विरोधी लहर) को रोकने और अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शर्मा को बदलना भी शामिल हो सकता है.

इन चुनावों के नतीजे जो भी हों, वे अगले दो सालों के लिए बीजेपी या कांग्रेस किसी एक को भी बड़ा राजनीतिक हथियार दे सकते हैं. बीजेपी छोटी जीत से भी अधिकतम फायदा उठाने के लिए जानी जाती है, इसलिए अगर नतीजे पार्टी के पक्ष में आते हैं तो इससे अगले विधानसभा चुनावों से पहले अपनी छवि को बेहतर बनाने में उसे काफी मदद मिलेगी.