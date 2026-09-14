Rajasthan Local Body Election Results 2026: BJP 10 नगर निगमों में से 8 पर आगे; कांग्रेस समेत अन्य दलों का बुरा हाल

Rajasthan Local Body Election Results 2026: राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 (Rajasthan Local Body Election Results 2026) में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई है. शहरी स्थानीय निकाय की घोषित 309 सीटों में से भाजपा को 163 सीटें जबकि कांग्रेस के खाते 103 सीटें गई हैं. वहीं, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 43 सीटें जीती हैं. राजस्थान के 10 नगर निगमों से 8 में भाजपा आगे है.

2 चरणों में हुआ था मतदान

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत पिछले सप्ताह 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ था. दोनों चरण में 73.56 प्रतिशत मतदान हुआ था. यह पिछले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के मतदान प्रतिशत से 3 प्रतिशत से भी अधिक है. इन चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ-साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल थे.

भाजपा ने खड़े किए थे सर्वाधिक उम्मीदवार

2 चरणों में हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी ने 9,290 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस ने 9,027 उम्मीदवार खड़े किए थे. हैरत की बात यह है कि इस चुनाव में 18,732 उम्मीदवार निर्दलीय थे. भाजपा और कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के 948, आम आदमी पार्टी (AAP) के 311, बहुजन समाज पार्टी (BSP) के 298, सीपीआई (M) के 185 और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के 98 उम्मीदवार शामिल थे.