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Rajasthan Nikay Chunav Result 2026: वसुंधरा राजे के गढ़ में भाजपा ढेर, कांग्रेस को मिला पूर्ण बहुमत

By: JP Yadav | Published: September 14, 2026 2:23:57 PM IST

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026: वसुंधरा राजे के गढ़ में भाजपा ढेर, कांग्रेस को मिला पूर्ण बहुमत
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राजस्थान निकाय चुनाव 2026 : वसुंधरा राजे का किला ढहा, झालावाड़ में बीजेपी की करारी हार और कांग्रेस की जबर्दस्त जीत

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026: राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के ज्यादातर परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है. भाजपा का झालावाड़ में किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने झालावाड़ नगर परिषद में भाजपा को हराते हुए यहां पर सत्ता हासिल कर ली है. झालावाड़ नगर परिषद की बात करें तो 8 निकायों में से 5 में कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया है. भाजपा को केवल 3 निकायों में जीत हासिल हुई है. पिड़ावा की बात करें तो यहां पर किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. रोचक बात यह है कि यहां  पर आम आदमी पार्टी किंग मेकर बन गई है. इसका मतलब AAP के सपोर्ट के बिना की सभी दल को सत्ता नहीं मिलेगी. 

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झालावाड़ में झटका

झालावाड़ नगर परिषद में भाजपा की हार भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ कहा जाता है. यहां पर हार ने भारतीय जनता पार्टी को सकते में डाल दिया है. भवानी मंडी, खानपुर और डग में भी भाजपा को झटका लगा है और कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है. उधर, भाजपा को झालरापाटन, अकलेरा और मनोहरथाना निकाय में जीत मिली है. कांग्सेस ने  झालावाड़ नगर परिषद के कुल 45 वार्डों में से 29 में जीत हासिल करते हुए सत्ता हासिल कर ली है.

भाजपा को मिली सिर्फ 13 वार्ड में जीत

भाजपा का हाल यह है कि वह केवल 13 वार्डों में ही जीत हासिल कर पाई है. यहां पर 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और 2 में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है.  रोचक बात यह है कि झालावाड़ में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पांच बार से सांसद है. उनसे पहले पांच बार इस लोकसभा क्षेत्र से राजे सांसद रह चुकी हैं.

Tags: rajasthan news
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