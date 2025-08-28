Home > देश > पति ने बना डाली बच्चे पैदा करने की मशीन! 55 साल की उम्र में महिला ने दिया 17वें बच्चे को जन्म

Udaipur: उदयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। उदयपुर के आदिवासी इलाके झाड़ोल में एक महिला के 17वे बच्चे को जन्म दिया।

Published By: Heena Khan
Published: August 28, 2025 09:17:54 IST

Rajasthan News: देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जहाँ सरकार इसे रोकने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। वहीँ एक तरफ सरकार ने सालों पहले ‘हम दो हमारे दो’ का नारा दिया था और जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है और बड़े-बड़े दावे करता है। वहीँ उदयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। उदयपुर के आदिवासी इलाके झाड़ोल में एक महिला के 17वे बच्चे को जन्म दिया।

17वें बच्चे को दिया जन्म 

दरअसल, उदयपुर के आदिवासी बहुल झाड़ोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आज एक ऐसी  खबर सामने आई है जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल, अस्पताल के बिस्तर पर बैठी 55 साल की  महिला जिसका नाम रेखा कालबेलिया बताया जा रहा है। उन्होंने आज अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। ये बात सुनकर आप लोग हैरान रह गए होंगे। जी हाँ रेखा इससे पहले 16 बच्चों की मां बन चुकी है।

गलती की सजा भुगत रही हूँ-रेखा 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, उसके चार बेटे और एक बेटी जन्म के तुरंत बाद ही मर गए। रेखा के पाँचों बच्चे शादीशुदा हैं। उनके भी बच्चे हैं। अस्पताल के वार्ड में जब लोगों को इस बात का पता चला, तो लोगों में यह चर्चा फैल गई और सब उनसे मिलने पहुँचने लगे।रेखा के पति कवरा कालबेलिया कहते हैं, “उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। बड़ी मुश्किल से गुज़ारा चलता है। अपनी गलती की सज़ा भी भुगत रहे हैं। बच्चों का पेट पालने के लिए भी पैसे नहीं हैं। बच्चों की शादी और उनके भरण-पोषण के लिए उन्होंने साहूकार से 20% ब्याज पर पैसे लिए थे। 

