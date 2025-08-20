‘मम्मी ने पकड़े पांव, ड्रम में मेरे पापा की लाश को…’, बेटे ने आंखों से देखा बाप की मौत का मंजर, किए ऐसे ऐसे खुलासे, मर्द समाज में छा जाएगा सन्नाटा

Rajasthan Blue Drum Case: मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद लगातार कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्होंने लोगों को डराकर रख दिया। वहीँ अब राजस्थान से हिला देनी वाली घटना सामने आ रही है। दरअसल, राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले से मेरठ जैसा हत्याकांड सामने आया है। जिसके तीन दिन बाद ही मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल घर की छत पर नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम में 28 साल हंसराज का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। अब तीन दिन बाद उसका 8 साल का बेटा इस मामले में अहम गवाह बनकर सामने आया है। इस दौरान उसने बताया कि उसने आरोपियों को अपने पिता का शव नीले रंग के ड्रम में डालते देखा था।

बेटे ने देखा बाप की मौत का मंजर

इस हत्याकांड को लेकर मृतक के बेटे ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे जानकर आप बैठे बैठे कांपने लगेंगें। मासूम बेटे ने उस रात अपनी आंखों देखी कहानी सुनाई है। उधर, पुलिस ने हत्या के मामले में मृतक की पत्नी लक्ष्मी और उसके प्रेमी जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन हंसराम का शव गांव ले गए। लक्ष्मी के 8 साल के बेटे और 4 साल की बेटी को परिजनों को सौंप दिया गया है। दो साल की बेटी को अब लक्ष्मी के साथ जेल में ही रहना होगा।

बेटे ने खोली सारी हकीकत

इस दौरान मृतक के बेटे ने इस बात की जानकारी दी कि मेरे पिता, माँ और चाचा साथ में शराब पी रहे थे। मेरी माँ ने भी शराब पी रखी थी और चाचा बहुत नशे में थे, इसलिए उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। इतना ही नहीं इस दौरान बेटे ने बताया कि मेरे पिता ने भी बहुत शराब पी ली, जिसके बाद उन्होंने मेरी मां को पीटना शुरू कर दिया। मेरे चाचा ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि अगर तुम उसे बचाओगे, तो मैं तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगा। इसके बाद चाचा ने मेरे पिता पर हमला किया। बाद में मेरी मां ने मुझे सोने के लिए भेज दिया। जब जब मैं उठा, तो मैंने अपने पिता को बिस्तर पर देखा, फिर मैं वापस सो गया, लेकिन जब मैं फिर उठा, तो मैंने चाचा और मां को देखा। जब मैंने पिता के बारे में पूछा तो चाचा हमें एक ईंट भट्टे पर ले गए, लेकिन ईंट भट्टे के मालिक ने पुलिस को बुला लिया। उन्होंने बताया कि ड्रम में पानी भरा जाता था। उन्होंने पानी फेंक दिया और मेरे पिता के शव को ड्रम में डालकर रसोई में रख दिया। मैंने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता मर चुके हैं।