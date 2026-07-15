क्या है गृह मंत्रालय का कानून? जिसके आधार पर राजस्थान में मस्जिदों-मजारों और मदरसों पर चल रहा बुलडोजर

Home Ministry Law: राजस्थान हाई कोर्ट ने भारत-पाकिस्तान सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में मौजूद मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को जारी किए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इसके बाद प्रशासन की कार्रवाई के कानूनी आधार को लेकर एक अहम सवाल उठा है. अपने आदेश में कोर्ट ने खास तौर पर गृह मंत्रालय के 11 अक्टूबर, 2021 के नोटिफिकेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) एक्ट की धारा 139 का ज़िक्र किया.

इस कानून का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम प्राथमिकता है, इसीलिए BSF का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर के दायरे तक बढ़ाया गया था. इसी कानूनी ढांचे के तहत संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों के संबंध में जांच और कार्रवाई की जा रही है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा?

अपने फैसले में राजस्थान हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय के 11 अक्टूबर, 2021 के नोटिफिकेशन का खास तौर पर जिक्र किया. यह नोटिफिकेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) एक्ट, 1968 की धारा 139 के तहत जारी किया गया था, जिसमें BSF के अधिकार क्षेत्र और ऑपरेशनल शक्तियों को भारत-पाकिस्तान सीमा से 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया था. कोर्ट ने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया था; बल्कि, केंद्र सरकार ने सीमा पर बदलती सुरक्षा स्थितियों से निपटने और खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर घुसपैठ, तस्करी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों जैसे खतरों का मुकाबला करने के लिए यह कदम उठाया था. कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित में लिया गया एक सोच-समझकर किया गया नीतिगत फैसला बताया.

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क्या है इस कार्रवाई का उद्देश्य?

हाई कोर्ट ने कहा कि भारत-पाकिस्तान सीमा से 50 किलोमीटर तक का इलाका सुरक्षा के नजरिए से बेहद संवेदनशील माना जाता है. ऐसे इलाकों में कोई भी अनधिकृत निर्माण या संदिग्ध गतिविधि सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का कारण बन सकती है. कोर्ट ने माना कि इन इलाकों में तस्करी, घुसपैठ और सीमा पार के अन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं. इसलिए इस क्षेत्र में की गई प्रशासनिक कार्रवाई को केवल सामान्य राजस्व विवादों के तौर पर नहीं देखा जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है.

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