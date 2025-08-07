Home > देश > Rajasthan Dogs Killer Video: क्रूरता की सारी हदें पार, बंदूकबाज बावरिया ने 25 कुत्तों को गोलियों से भूनकर मचाया कोहराम, नजारा देख  सिहर उठा हर कोई

Rajasthan Dogs Killer Video: क्रूरता की सारी हदें पार, बंदूकबाज बावरिया ने 25 कुत्तों को गोलियों से भूनकर मचाया कोहराम, नजारा देख  सिहर उठा हर कोई

इस घटना को लेकर ग्रामीणों और पशु प्रेमियों में काफ़ी रोष है। लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी क्रूरता दोबारा न हो।

Published By: Ashish Rai
Published: August 7, 2025 19:06:37 IST

Rajasthan Dogs Killer Video: क्रूरता की सारी हदें पार, बंदूकबाज बावरिया ने 25 कुत्तों को गोलियों से भूनकर मचाया कोहराम, नजारा देख  सिहर उठा हर कोई

Rajasthan Dogs Killer Video: राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक शख्स ने मानवता को तब शर्मसार कर दिया। जब शख्स ने 2 और 3 अगस्त को 25 से ज़्यादा आवारा कुत्तों को बड़ी निर्दयता से गोली मार दी।

 दिल को झकझोर देने वाली यह घटना तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स बंदूक से कुत्तों पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा था। फिर क्या इस वीडियो ने पुलिस को हरकत में ला दिया। यह वीभत्स घटना नवलगढ़ इलाके के कुमावास गाँव में हुई। वायरल वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि एक शख्स बेखौफ होकर कुत्तों पर गोलियां बरसा रहा है। बाद में, खून से लथपथ कुत्तों की लाश गाँव में बिखरे पड़े मिले। यह नज़ारा देखकर हर कोई सिहर उठा।

50% टैरिफ से देश बर्बादी की कगार पर, फिर भी चुप हैं मोदी किस बात के विश्वगुरु? अमेरिका जैसे नचाता है, वैसे… PM पर खूब…

पुलिस ने मामला दर्ज किया

4 अगस्त को वीडियो वायरल होने की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। हेड कांस्टेबल शुभकरण को तुरंत कुमावास गाँव भेजा गया। जाँच शुरू की गई। डुमरा गाँव के श्योचंद बावरिया की पुलिस ने मुख्य आरोपी के रूप में पहचान की है। उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।

पुलिस इस क्रूरता के पीछे की वजह जानने के लिए जाँच कर रही है। ग्रामीणों में गुस्सा और डर है क्योंकि ऐसी क्रूरता पहले कभी नहीं देखी गई।

पूर्व सरपंच ने गोलीबारी की वजह क्या बताई?

हमीरी कलां गाँव की पूर्व सरपंच सरोज झाझड़िया ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि श्योचंद ने पिछले कुछ दिनों में 25 कुत्तों को बेरहमी से मार डाला। सरोज ने आरोपी के उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें उसने कहा था कि कुत्तों ने उसकी बकरियों को मार डाला। उन्होंने कहा कि इन कुत्तों ने न तो किसी इंसान को नुकसान पहुँचाया और न ही किसी जानवर को मारा।

सरोज को भी शक है कि यह एक सुनियोजित साज़िश हो सकती है। उन्होंने बताया कि यही गिरोह पाँच महीने पहले भी गाँव में आया था और इसी तरह की हरकतें की थीं। उनका कहना है कि श्योचंद और उसके साथी मुआवज़ा माँगने के लिए “मरी हुई बकरियों” का बहाना बना रहे हैं, जो उनके ख़तरनाक इरादों को दर्शाता है।

स्थानीय लोग कड़ी कार्रवाई की माँग कर रहे हैं

पुलिस इस मामले की गहराई से जाँच कर रही है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों और पशु प्रेमियों में काफ़ी रोष है। लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी क्रूरता दोबारा न हो।

Tahawwur Rana News: कोर्ट ने तहव्वुर राणा को दी बड़ी राहत, तिहाड़ जेल में बंद मुंबई हमले का आरोपी कर पाएगा ये काम…जाने पूरा मामला

Tags: home-hero-pos-3rajasthan dogs killer videorajasthan horror
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
Rajasthan Dogs Killer Video: क्रूरता की सारी हदें पार, बंदूकबाज बावरिया ने 25 कुत्तों को गोलियों से भूनकर मचाया कोहराम, नजारा देख  सिहर उठा हर कोई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rajasthan Dogs Killer Video: क्रूरता की सारी हदें पार, बंदूकबाज बावरिया ने 25 कुत्तों को गोलियों से भूनकर मचाया कोहराम, नजारा देख  सिहर उठा हर कोई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan Dogs Killer Video: क्रूरता की सारी हदें पार, बंदूकबाज बावरिया ने 25 कुत्तों को गोलियों से भूनकर मचाया कोहराम, नजारा देख  सिहर उठा हर कोई
Rajasthan Dogs Killer Video: क्रूरता की सारी हदें पार, बंदूकबाज बावरिया ने 25 कुत्तों को गोलियों से भूनकर मचाया कोहराम, नजारा देख  सिहर उठा हर कोई
Rajasthan Dogs Killer Video: क्रूरता की सारी हदें पार, बंदूकबाज बावरिया ने 25 कुत्तों को गोलियों से भूनकर मचाया कोहराम, नजारा देख  सिहर उठा हर कोई
Rajasthan Dogs Killer Video: क्रूरता की सारी हदें पार, बंदूकबाज बावरिया ने 25 कुत्तों को गोलियों से भूनकर मचाया कोहराम, नजारा देख  सिहर उठा हर कोई
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?