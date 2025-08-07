Rajasthan Dogs Killer Video: क्रूरता की सारी हदें पार, बंदूकबाज बावरिया ने 25 कुत्तों को गोलियों से भूनकर मचाया कोहराम, नजारा देख  सिहर उठा हर कोई

Rajasthan Dogs Killer Video: राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक शख्स ने मानवता को तब शर्मसार कर दिया। जब शख्स ने 2 और 3 अगस्त को 25 से ज़्यादा आवारा कुत्तों को बड़ी निर्दयता से गोली मार दी।

दिल को झकझोर देने वाली यह घटना तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स बंदूक से कुत्तों पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा था। फिर क्या इस वीडियो ने पुलिस को हरकत में ला दिया। यह वीभत्स घटना नवलगढ़ इलाके के कुमावास गाँव में हुई। वायरल वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि एक शख्स बेखौफ होकर कुत्तों पर गोलियां बरसा रहा है। बाद में, खून से लथपथ कुत्तों की लाश गाँव में बिखरे पड़े मिले। यह नज़ारा देखकर हर कोई सिहर उठा।

पुलिस ने मामला दर्ज किया

4 अगस्त को वीडियो वायरल होने की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। हेड कांस्टेबल शुभकरण को तुरंत कुमावास गाँव भेजा गया। जाँच शुरू की गई। डुमरा गाँव के श्योचंद बावरिया की पुलिस ने मुख्य आरोपी के रूप में पहचान की है। उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।

पुलिस इस क्रूरता के पीछे की वजह जानने के लिए जाँच कर रही है। ग्रामीणों में गुस्सा और डर है क्योंकि ऐसी क्रूरता पहले कभी नहीं देखी गई।

पूर्व सरपंच ने गोलीबारी की वजह क्या बताई?

हमीरी कलां गाँव की पूर्व सरपंच सरोज झाझड़िया ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि श्योचंद ने पिछले कुछ दिनों में 25 कुत्तों को बेरहमी से मार डाला। सरोज ने आरोपी के उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें उसने कहा था कि कुत्तों ने उसकी बकरियों को मार डाला। उन्होंने कहा कि इन कुत्तों ने न तो किसी इंसान को नुकसान पहुँचाया और न ही किसी जानवर को मारा।

सरोज को भी शक है कि यह एक सुनियोजित साज़िश हो सकती है। उन्होंने बताया कि यही गिरोह पाँच महीने पहले भी गाँव में आया था और इसी तरह की हरकतें की थीं। उनका कहना है कि श्योचंद और उसके साथी मुआवज़ा माँगने के लिए “मरी हुई बकरियों” का बहाना बना रहे हैं, जो उनके ख़तरनाक इरादों को दर्शाता है।

स्थानीय लोग कड़ी कार्रवाई की माँग कर रहे हैं

पुलिस इस मामले की गहराई से जाँच कर रही है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों और पशु प्रेमियों में काफ़ी रोष है। लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी क्रूरता दोबारा न हो।

