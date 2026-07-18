Rajasthan Madrasa Accident: राजस्थान के डींग जिले में भारी लापरवाही, एक-एक कर सेप्टिक टैंक में गिर गईं 12 छात्राएं

राजस्थान के डीग ज़िले के एक मदरसे में सफ़ाई करते समय 13 छात्राएं सेप्टिक टैंक में गिर गईं, जिससे 17 साल की एक छात्रा की मौत हो गई. पूरा मामला शुक्रवार का है. इससे परिवार के लोगों में गुस्सा है. जान गंवाने वाली छात्रा का नाम रोहिन है. वह हरियाणा के सकरास गांव की रहने वाली थी. उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घायल 12 छात्राओं को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है. यह घटना गोपालगढ़ इलाके के मिल मदरसे में हुई, जहां छात्राओं को कथित तौर पर सफाई का काम सौंपा गया था. वैसा नियमानुमार, नैतिकता और कानून के तहत छात्रों से सफाई करवाना गलत है.

उधर, मदरसा प्रबंधन के एक कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि कुछ दिन पहले परिसर में सेप्टिक टैंक को ढकने वाला स्लैब गिर गया था. उन्होंने बताया कि बाद में मशीनों से टैंक की सफाई की गई, लेकिन एक हिस्से में कुछ मलबा रह गया था. शुक्रवार शाम को कुछ छात्राएं कथित तौर पर बचा हुआ मलबा हटाने के लिए आगे आईं और टैंक में उतर गईं. माना जा रहा है कि टैंक के अंदर जहरीली गैसों के संपर्क में आने से वे बेहोश हो गईं.

एक-एक कर टैंक में उतरी महिलाएं

उन्होंने आगे कहा कि पहली छात्राओं को बचाने की कोशिश में दूसरी छात्राएं भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के एक-एक करके टैंक में उतर गईं. छात्राओं की मदद के लिए चीख-पुकार सुनकर मदरसे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाया. घायल छात्राओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ज़िला कलेक्टर मयंक मनीष और पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

बरती गई लापरवाही

गोपीनाथ ने कहा कि छात्राओं को इतना खतरनाक काम सौंपना गंभीर लापरवाही है. उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.