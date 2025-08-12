दिल्ली के बाद अब इस राज्य के सड़कों पर नहीं दिखेंगे एक भी कुत्ते, कोर्ट ने दिया ऐसा आदेश, डॉग लवर्स के उड़े होश

Rajasthan Court Orders Removal Of Stray Dogs: राजस्थान में घूमते हुए आपको शायद कुत्ते टहलते या सड़क के बीचों-बीच आराम कर रहे लोगों या मवेशियों पर भौंकते हुए न दिखें, क्योंकि उच्च न्यायालय ने शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का आदेश दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्देश एक स्वतः संज्ञान याचिका पर दिया, जिसमें अदालत ने राज्य में कुत्तों के काटने की घटनाओं और आवारा पशुओं के कारण होने वाली मौतों का संज्ञान लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

यह आदेश सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के बाद आया है, जहाँ कुत्तों के काटने से मौतें होने की लगातार घटनाएँ सामने आई थीं। यह आदेश नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद पर भी लागू होता है। 11 अगस्त को, राजस्थान उच्च न्यायालय ने नगर निकायों को शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का निर्देश दिया था, साथ ही यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि उन्हें कम से कम शारीरिक नुकसान हो।

इन लोगों के खुलाफ होगी कार्यवाही

अदालत ने स्पष्ट किया कि जो कोई भी नगर निकायों को सड़कों/कॉलोनियों/सार्वजनिक रास्तों से आवारा पशुओं को हटाने से रोकेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके काम में बाधा डालने वाले या लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने सहित कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है।

चलाए जाएंगे विशेष अभियान

न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर और न्यायमूर्ति रवि चिरानिया की खंडपीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा, “नगर निगम शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कम से कम शारीरिक नुकसान हो। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नगर निगम के कर्मचारियों को सड़कों/कॉलोनियों/सार्वजनिक रास्तों से आवारा जानवरों को हटाने में बाधा डालता है, तो नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी संबंधित नगरपालिका कानूनों के तहत उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसमें लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए प्राथमिकी दर्ज करना भी शामिल है।”

एम्स, जोधपुर और जिला न्यायालय परिसरों से आवारा जानवरों को हटाने के लिए जोधपुर नगर निगम से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये दोनों ऐसे स्थान हैं जहाँ भारी भीड़ होती है।राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को राजमार्गों पर नियमित रूप से गश्त करने और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।अदालत ने नगर निगम को नागरिकों के लिए आवारा पशुओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने हेतु नंबर या ईमेल पते जारी करने का भी निर्देश दिया है।

8 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने आगे कहा कि अगर कोई नागरिक आवारा पशुओं को खाना खिलाना चाहता है, तो उसे आश्रय गृह या पशु तालाबों में ऐसा करना होगा। अदालत ने कहा, “हम आम जनता से अपेक्षा करते हैं कि अगर वे अपनी भावनाओं, धार्मिक विश्वासों या जानवरों के प्रति प्रेम के कारण उन्हें खाना खिलाना या उनकी देखभाल करना चाहते हैं, तो उन्हें नगर पालिकाओं या निजी व्यक्ति/संगठन द्वारा संचालित कुत्ता आश्रयों और पशु तालाबों/गौशालाओं में ऐसा करना होगा।” अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) को कुत्ता आश्रयों और पशु तालाबों की स्थिति और रखरखाव पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।