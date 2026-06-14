शादीशुदा महिला ने रात 11 बजे किया फोन, ठीक 2 बजे प्रेमी पहुंचा मौके पर और फिर एक गलती से पकड़ गया

Rajasthan Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के महेश हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी आरती और उसके प्रेमी मोनू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में पता चला कि महेश जाटव की पत्नी आरती के उसके दोस्त मोनू चौधरी के साथ करीब 3 साल से अवैध संबंध थे. इसका पता महेश को चला तो उसने पत्नी आरती को आरोपी से बात करने और दूरी बनाने के लिए रोका. आरती ने जब यह बात प्रेमी मोनू को बताई तो वह नाराज हो गया. इसके बाद दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची और महेश को मार डाला.

पूरा मामला शिप्रापथ थाना क्षेत्र का है. पिछले सप्ताह एक शख्स का शव त्रिवेणी पुलिया के नीचे खड़ी गाड़ियों के पास मिला था. पुलिस के लिए यह ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि शव की पहचान तक नहीं हो पा रही थी. मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी जांच के जरिये पुलिस आरोपियों तक पहुंची. डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी आरती ने प्रेमी मोनू चौधरी के साथ मिलकर महेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया.

पहले की दोस्ती फिर रोजाना पीने लगा शराब

प्लानिंग के तहत आरोपी मोनू चौधरी ने प्रेमिका की पत्नी आरती के पति महेश के साथ दोस्ती की. फिर रोजाना शाम को शराब पार्टी करने लगा. 11 जून, 2026 को आरती ने हत्या की प्लानिंग की और प्रेमी को 1200 रुपये दिए, जिससे वह शराब पिलाकर उसके पति महेश को मार डाले. ऐसा ही हुआ. मोनू चौधरी ने नजदीक के ठेके से शराब की बोतल खरीदी. इसके बाद प्रेमिका के पति महेश को शराब पिलाई. इसके बाद मोनू नशे में धुत महेश को त्रिवेणी पुलिया के नीचे खड़ी गाड़ियों की आड़ में ले गया और मार डाला.

आरोपियों ने कर दी गलती

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी मोनू ने 11 जून-12 जून की मध्य रात्रि को करीब 1 बजे के आसपास आरती को फोन कर बताया कि उसने धारदार हथियार से महेश का गला काटकर हत्या कर दी. इसके जरिये ही पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की वारदात का खुलासा करने में सफलता हासिल की.

जांच में महेश की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मोनू जाटव उर्फ मोनू चौधरी और मृतक की पत्नी आरती जाटव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. दरअसल, मोनू ने महेश की हत्या के बाद प्रेमिका आरती को फोन करके यह भी बताया कि वह ऑनलाइन बाइक बुक करके अपने रूम सोडाला नंदपुरी की ओर निकल गया है.

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मुश्किल से पकड़ा गया आरोपी

इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने में पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि हत्यारोपी मोनू बड़ा शातिर निकला. ऐसे में पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरो के फुटेज खंगाले. इस बीच आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा.

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