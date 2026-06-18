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Rajasthan: ‘दादी सा घर आना चाय पिलाती हूं’ पड़ोसन ने दिया ऑफर; इसके बाद दोनों हो गए गायब, क्या था 3 दिन का राज़

Rajasthan Crime News: राजस्थान के टोंक जिले में चाय पिलाने के बहाने महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है.

By: JP Yadav | Last Updated: June 18, 2026 1:23:41 PM IST

Rajasthan: 'दादी सा घर आना ना चाय पिलाती हूं' पड़ोसन ने दिया ऑफर; इसके बाद दोनों हो गए गायब, क्या था 3 दिन का राज़
Rajasthan: 'दादी सा घर आना ना चाय पिलाती हूं' पड़ोसन ने दिया ऑफर; इसके बाद दोनों हो गए गायब, क्या था 3 दिन का राज़


Rajasthan Crime News: पिछले सप्ताह राजस्थान के टोंक जिले में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 50 वर्षीय पड़ोसन महिला को गिरफ्तार किया है.पड़ोसन ने बुजुर्ग महिला की शान और शौकत को देखते हुए लूट का प्लान बनाया और चाय के बहाने घर बुलाकर हत्या कर दी. टोंक एसपी रोशन मीना की अगुवाई में गठित विशेष जांट टीम ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करके खुलासा किया कि   कर्ज से छुटकारा पाने के लिए हत्या की इस दिल दहला देने वाली वारदात को महिला ने अंजाम दिया. महिला ने  चांदी के कड़ों के लिए बुजुर्ग महिला के हाथ-पैर और सिर धड़ से अलग कर दिए. इसके बाद  कटे हुए अंगों को एक बोरे में भरा और रात के अंधेरे में गांव के बाहर बने एक कूड़ेदान में फेंक दिया। वहीं, मृतका के सिर को उसने कुछ दूरी पर ले जाकर छिपा दिया. 

पुलिस अधीक्षक (SP) रोशन मीना आरोपी रसाल देवी (50) को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया. रसाल देवी का कहना है कि उस पर यानी उसके परिवार पर साहूकारों का भारी कर्ज था. उसने कर्ज तो मामूली लिया था, लेकिन उसका कर्ज बढ़कर ब्याज समेत करीब 25 लाख रुपये हो गया था. साहूकार लगातार कर्ज लौटाने का दबाव बना रहे थे.

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9 जून को की हत्या

समाज में बदनामी ना हो इसलिए 8 लाख रुपये की जरूरत थी. इसी दौरान हरबाई गुर्जर (70) से मुलाकात हुई तो उसने हाथ और पैरों में पहने चांदी के कड़े पहने थे. इसे देखकर हत्या की प्लानिंग कर डाली. साजिश के तहत आरोपी रसाल देवी ने 9 जून, 2026 को 70 वर्षीय हरबाई को अपने घर पर चाय पर बुलाया.  फिलहाल मेहंदवास थाना पुलिस ने आरोपी महिला रसाल देवी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

कई दिनों तक नहीं निकली घर से

चाय पीने के दौरान ही मौका पाकर रसाल देवी ने बुजुर्ग हरबाई की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. ज्यादा खून बहन से हरबाई की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद रसाल देवी ने हाथ-पैर और सिर धड़ से अलग कर चांदी के कड़े निकाल लिए. इसके बाद रसाल देवी 3 दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकली. इस दौरान घर में फैले खून के साथ ही अन्य सबूतों को मिटाने की कोशिश करती रही. इसी कड़ी में रसाल देवी ने शव के कई टुकड़े किए और फिर कूड़ेदान में फेंक दिया. 

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पूछताछ में किया खुलासा

ब्लाइंड केस में शक होने पर जब पुलिस ने रसाल देवी से पूछताछ की तो उसने कई बार अपने बयान बदले. सख्ती को हत्या का पूरा प्लान बता दिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और लूटे गए चांदी के कड़े बरामद कर लिए हैं. 

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Tags: Tonk News
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