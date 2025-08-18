Rajasthan Crime News: राजस्थान में मेरठ जैसा मामला, घर की छत पर नीले ड्रम में युवक का शव, बदबू आने पर खुला राज…

प्रशांत कौशिक की रिपोर्ट, Rajasthan Crime News: किशनगढ़बास कस्बे के आदर्श कॉलोनी मे एक मकान की छत के ऊपर पड़े नीले ड्रम मे युवक की लाश मिली। जिस की सूचना के बाद कॉलोनी मे हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आदर्श कॉलोनी मे स्थित एक मकान में उस समय परिवार के लोग सदमे में पड़ गये जब उन के मकान की छत पर पड़े ड्रम में उस के मकान में किराए पर रह रहे व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था । मकान मालकिन मितलेश शर्मा ने बताया कि आज उन के घर की छत पर बदबू का अहसास हुआ जिस के बाद उन के परिवार के लोगो ने छत पर रखे नीले ड्रम का ढकन हटाया तो उस मे किराए पर रह रहे व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था जो कई दिनों से सड़ा हुआ था। जिस के तुरंत बाद मकान मालिक के परिवार के लोगो ने पुलिस को सूचित किया। मृतक करीब डेढ़ महीने से किराए के मकान में अपनी बीवी व तीन बच्चो के साथ रहता था|शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक भी डाला गया। दूसरी तरफ मृतक युवक की पत्नी, तीन बच्चे और मकान मालिक का बेटा गायब है। मृतक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवादिया नावजपुर का रहने वाला था।

पुलिस टीम मौके पर पहुंची

डिप्टी एसपी राजेन्द्र सिंह ने बताया कि किशनगढ़बास की आदर्श कॉलोनी के एक मकान से बदबू आने की सूचना मिली। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो घर की छत पर एक नील ड्रम में एक युवक का शव मिला। मृतक युवक की पहचान हंसराज उर्फ सूरज निवासी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवादिया नावजपुर के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हंसराज किशनगढ़ बास क्षेत्र में ईंट भट्ठे पर काम करता था। डेढ़ महीने पहले उसने किराए पर मकान लिया था। वो अपने तीन बच्चों व पत्नी के साथ यहां रहता था। घटना के बाद से हंसराज की पत्नी और बच्चे घर से गायब हैं। पुलिस उनकी जांच पड़ताल में जुटी है। मामले की जांच पड़ताल के लिए मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है। पुलिस मौके से साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है।

क्षेत्र में सनसनी फैल

ड्रम में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने बताया कि ड्रम के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था। शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक डाला गया। शुरुआती जांच पड़ताल में सामने आया है कि हंसराज की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई और उसके बाद उसके शव को ड्रम में रखा गया। युवक की हत्या किसने की व उसका शव कितने दिनों से ड्रम में रखा हुआ था। इन सब सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। साथ ही पुलिस मृतक के परिजनों से भी संपर्क करने का प्रयास कर रही है।

मकान मालिक ने दी थी पुलिस को जानकारी

मकान मालिक छत पर किसी काम से गई थी। इस दौरान उसे अचानक तेज बदबू आई। उसने आसपास देखा लेकिन उससे कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। डिप्टी एसपी ने बताया कि घर से मृतका की पत्नी उसके तीन बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र गायब है। घर में मकान मालिक राजेश की पत्नी मिथलेश और राजेश का 14 साल का पोता मिला है। मिथिलेश ने बताया कि उसके बेटे जितेंद्र की पत्नी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। जबकि उसके पति प्रॉपर्टी डीलर हैं।

