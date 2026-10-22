Rajasthan Crime: 16 वर्षीय लड़की के साथ बनाए संबंध, गर्भवती होने पर 2 युवकों संग किया दुष्कर्म, दरिंदगी के दौरान दिया बच्चे को जन्म

Rajasthan Crime: राजस्थान के दौसा जिले में एक गर्भवती नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है. रात के दौरान 3 युवकों ने 16 वर्षीय किशोरी को कार में बैठाकर ले गए. रास्ते में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास एक-एक कर तीनों ने गर्भवती किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने दुष्कर्म के दौरान ही नवजात बच्ची को जन्म दिया. प्रसव के बाद पीड़ित किशोरी नवजात को कपड़ों में लपेटकर अस्पताल पहुंची. यहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया. पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल उसका इलाज जारी है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि इस मामले में एक आरोपी का नाम भी सामने आया है. आरोपी पर फरवरी और मई 2026 में भी किशोरी के साथ संबंध बनाने का आरोप लगा. युवक ने बार-बार युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते पीड़िता गर्भवती हो गई. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और पीड़िता के बयानों के आधार पर होगी. वहीं पिछले दिनों वारदात के बाद यानी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद आरोपी पीड़ित लड़की को कलेक्ट्रेट चौराहे पर छोड़कर भाग गए. पीड़िता किसी तरह कपड़ों में लिपटी नवजात को लेकर अस्पताल पहुंची, हालांकि, डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया.

हैवानियत की हद

बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की का 3 बदमाशों ने अपहरण किया. इसके बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. जब युवक उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहे थे कि वह गर्भवती थी. इसी बीच किशोरी को प्रसव पीड़ा हुआ और उसने नवजात को जन्म दिया. बताया जा रहा है कि सामूहिक दुष्कर्म के दौरान ही किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया.

हैवानियत की हद यह है कि आरोपियों ने यह भी नहीं देखा कि पीड़ित लड़की गर्भवती है. इसके चलते ही सामूहिक दुष्कर्म के दौरान ही उसका प्रसव शुरू हुआ और वहीं उसने बच्ची को जन्म दिया. वारदात के बाद पीड़िता ने वहां मौजूद एक व्यक्ति से मदद मांगी. सहायता मिलने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां नवजात बच्ची की मौत की पुष्टि हुई और पीड़िता को भर्ती कर उपचार शुरू किया गया.