Rajasthan Bhiwadi Factory Fire: राजस्थान के भिवाड़ी में लगी दर्दनाक आग, केमिकल फैक्ट्री में जिंदा जले 8 मजदूर, 1 अब भी अंदर..!

Bhiwadi Fire Update: भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है. कर्नाटक में टैंक विस्फोट से 2 की जान गई. हालिया औद्योगिक हादसों ने फैक्ट्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 16, 2026 12:44:09 PM IST

Rajasthan Bhiwadi Factory Fire: राजस्थान के भिवाड़ी में सोमवार को एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. इस हादसे में कम से कम सात मजदूरों के जिंदा जलने की खबर है. घटना खुशखेड़ा–करौली इंडस्ट्रियल एरिया में हुई. अधिकारियों के अनुसार, आग की सूचना पुलिस को नियमित गश्त के दौरान मिली. इसके बाद तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुमिता मिश्रा ने बताया कि फैक्ट्री के अंदर कुल नौ लोग फंसे हुए थे. अब तक सात शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि दो लोगों को निकालने की कोशिश जारी है.

 कर्नाटक में टैंक फटने से दो मजदूरों की मौत

इससे एक दिन पहले रविवार को कर्नाटक के बसरालु इलाके में एक निजी फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ. यहां केमिकल स्टोरेज टैंक में धमाका हो गया, जिसमें बिहार के दो प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई.

धमाका सुबह करीब 9:40 बजे हुआ. बताया गया कि मजदूर टैंक को हटाने का काम कर रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हो गया. पुलिस अधिकारी के. मुरलीधर ने बताया कि धमाके का असर इतना तेज था कि दो मजदूरों की तुरंत जान चली गई.

 चार मजदूर गंभीर रूप से घायल

इस हादसे में चार अन्य मजदूर खासिम, रवि, महंतश और राजीव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी की उम्र 24 से 32 साल के बीच बताई गई है. घायलों को इलाज के लिए Mandya Institute of Medical Sciences में भर्ती कराया गया है.

 छत्तीसगढ़ में भी हुआ था बड़ा विस्फोट

पिछले महीने छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार–भाटापारा जिले में एक स्टील प्लांट में बड़ा धमाका हुआ था. इस घटना में कम से कम छह मजदूरों की मौत हो गई थी और पांच अन्य घायल हुए थे.

धमाका प्लांट के डस्ट सेटलिंग चैंबर में हुआ था. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घटना की जांच के निर्देश दिए थे और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही थी.

 लगातार बढ़ रहे इंडस्ट्रियल हादसे

हाल के दिनों में अलग-अलग राज्यों में फैक्ट्रियों में आग और विस्फोट की घटनाएं सामने आई हैं. इन घटनाओं ने फैक्ट्री सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन की ओर से हर मामले में जांच की बात कही जा रही है, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है.

 

