Home > देश > Rajasthan Crime: पति के साथ पेड़ से टंगी मिली नई नवेली दुल्हन, प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान; पूरा मामला जान कांप जाएगी रूह

Rajasthan Crime: पति के साथ पेड़ से टंगी मिली नई नवेली दुल्हन, प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान; पूरा मामला जान कांप जाएगी रूह

Rajasthan Crime: परिवार ने आरोप लगाया है कि कपल की हत्या की गई थी, और उनकी लाशों को सुसाइड दिखाने के लिए फंसाया गया था. उनका दावा है कि दोनों पीड़ितों के हाथ बंधे हुए थे और जिस पेड़ की डाल से लाशें लटकी हुई थीं.

By: Divyanshi Singh | Published: July 20, 2026 4:31:35 PM IST

राजस्थान में पेड़ से लटका मिला नवविवाहित जोड़ा
राजस्थान में पेड़ से लटका मिला नवविवाहित जोड़ा


Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले के प्यारी बास शेखपुर गांव में उस समय मातम छा गया जब एक नए शादीशुदा जोड़े की लाशें उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक जंगल में संदिग्ध हालात में लटकी हुई मिलीं. इस जोड़े की शादी को करीब छह महीने हुए थे और 17 जुलाई को उनकी लाश मिली.

मृतकों की पहचान सतविंदर सिंह और उनकी पत्नी अमनदीप कौर के रूप में हुई है, जो तीन महीने की प्रेग्नेंट थीं. अमनदीप बिजनौर की रहने वाली थीं और सतविंदर 15 जुलाई को उन्हें वापस लाने के लिए वहां गए थे. वह करीब 15 दिनों से अपने माता-पिता के घर पर थीं. 16 जुलाई को, यह जोड़ा मोटरसाइकिल पर घरवालों से यह कहकर निकला कि वे सतविंदर का मोबाइल फोन ठीक कराने कोटद्वार जा रहे हैं.

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परिवार ने किया हैरान करने वाला खुलासा 

परिवार के मुताबिक, सतविंदर ने अपने पिता मगर सिंह से Paytm से 3,000 रुपये ट्रांसफर करने को कहा था क्योंकि उनके फोन का डिस्प्ले खराब हो गया था. पैसे ट्रांसफर करने के बाद उनके पिता ने उनसे बात की. लेकिन, जब कपल शाम तक घर नहीं लौटे, तो उनसे कॉन्टैक्ट करने की कई कोशिशें नाकाम रहीं क्योंकि उनके दोनों फ़ोन स्विच ऑफ थे. इसके बाद लोकल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई.

17 जुलाई को, प्रेमनगर के एक रहने वाले ने सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी देखी, जिसकी चाबी अभी भी इग्निशन में थी और उससे एक महिला का हैंडबैग लटका हुआ था. गाड़ी की पहचान करने के बाद, उसने परिवार और पुलिस को बताया. पास के जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.

पेड़ से लटकी हुई मिलीं लाशें

रात करीब 1 बजे, पुलिस को लाशें एक पेड़ से लटकी हुई मिलीं. सतविंदर की लाश कथित तौर पर अमनदीप के दुपट्टे से लटकी हुई थी, जबकि अमनदीप की लाश सतविंदर की पगड़ी से लटकी हुई थी. उनका खराब मोबाइल फ़ोन भी मौके से मिला.

परिवार ने आरोप लगाया है कि कपल की हत्या की गई थी, और उनकी लाशों को सुसाइड दिखाने के लिए फंसाया गया था. उनका दावा है कि दोनों पीड़ितों के हाथ बंधे हुए थे और जिस पेड़ की डाल से लाशें लटकी हुई थीं, वह सुसाइड के लिए बहुत पतली और बहुत नीची थी. दोनों लाशों के पैर घुटनों से मुड़े हुए मिले, जिससे उनका कहना है कि यह और भी गड़बड़ है.

शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि अमनदीप को मारने से पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया था. उन्होंने दावा किया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें थीं, जबकि सतविंदर के शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान थे, जिससे पता चलता है कि हत्या से पहले दोनों पर हमला किया गया था. उन्होंने यह भी बताया कि मौके पर कपल की ज्वेलरी, कैश और दूसरा सामान सही-सलामत मिला, जिससे पता चलता है कि लूट का मकसद नहीं था. परिवार के मुताबिक, हमलावरों ने भागने से पहले कपल का मोबाइल फोन तोड़ दिया.

शनिवार को, लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए नौगांव के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लाया गया. जांच के दौरान, परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने मौतों को संदिग्ध बताया और नए पोस्टमॉर्टम और हाई-लेवल, निष्पक्ष जांच की मांग की.

पोस्टमॉर्टम के लिए राजी नहीं हुआ परिवार

नौगांव SHO हरदयाल सिंह यादव पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले की कानून के मुताबिक जांच की जाएगी. हालांकि, परिवार दूसरे पोस्टमॉर्टम के लिए राज़ी हुए बिना ही लाशों को अपने गांव वापस ले गया. बाद में गम के माहौल में कपल का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

सतविंदर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, और उसके परिवार को उसके भविष्य से बहुत उम्मीदें थीं. अमनदीप की प्रेग्नेंसी दोनों परिवारों के लिए खुशी लेकर आई थी, जो एक नए सदस्य के स्वागत की तैयारी कर रहे थे.

Tags: Rajasthan Crime
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