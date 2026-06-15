Raja Raghuvanshi Murder Case: क्या सचमुच नेपाल भाग गई है सोनम रघुवंशी? किसने लगाए आरोप; क्या है सच्चाई

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर (मध्य प्रदेश) के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया ट्विस्ट आ गया है. राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम के नेपाल भाग जाने की आशंका जताई थी. इस पर जमानत मिलने के बाद शिलांग की लोकल मीडिया के सामने आई सोनम रघुवंशी ने इन खबरों का खंडन किया है. सोनम ने शिलांग के एक लोकल न्यूज़ चैनल से बातचीत में जानकारी दी-‘मैं शिलॉन्ग में ही हूं और शिलॉन्ग से बाहर बिल्कुल नहीं गई.’ साथ ही कहा कि वह जमानत की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन कर रही हैं और भविष्य में भी करेंगीं. इंदौर जाने का कोई विचार नहीं; मामले की सुनवाई पूरी होने तक शिलॉन्ग में ही रहूंगी. सोनम रघुवंशी को कौन दे रहा शिलॉन्ग में रहने का खर्च?

बातचीत में सोनम रघुवंशी ने नेपाल भागने की खबरों को पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत बताया. साथ ही खर्चों के बारे में जानकारी देने से इन्कार कर दिया. उन्होंने खर्चों को अपनी निजी मामला बताया. सोनम ने जनता से भी अपील की है कि वो उनके बारे में फैलाई जा रही अफवाहों पर भरोसा ना करें. कोर्ट की हर कार्यवाही में पूर्व और भविष्य में पूर्ण सहयोग देने का भरोसा भी जताया है. वहीं, बचाव पक्ष के वकील सुदीप राणा ने भी विपिन रघुवंशी के नेपाल भागने वाले आरोप को झूठा और बेबुनियाद बताया. वकील ने बताया कि सोनम सोमवार (15 जून, 2026) को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई, जो उनके शिलॉन्ग में होने का प्रमाण है. मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई चल रही है. अब अगली सुनवाई 22 जून को होगी.

क्या बोले राजा रघुवंशी के भाई विपिन

जमानत पर बाहर आने के बाद सोनम रघुवंशी के पहली बार शिलांग मीडिया को दिए इंटरव्यू के बाद राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम पर झूठी होने का आरोप लगाते हुए सफाई दी कि उसने सोनम के शिलांग में नहीं होने का आरोप इसलिए लगाया था क्योंकि सोनम किसी भी कोर्ट की पेशी में जमानत पर बाहर होने के बावजूद पेश नहीं हुई थी. साथ ही उसकी गैर हाजिरी संदेहास्पद लग रही थी विपिन रघुवंशी ने दोहराया कि सोनम रघुवंशी हमेशा से झूठ बोलती थी और इस बार भी वह झूठ ही बोल रही है.