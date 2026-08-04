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Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा, कैटरिंग वाले ने खोली पोल, दिया ये बयान

राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है. राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी में खाना बनाने वाले केटरिंग वाले का कहना है कि उन्होंने शादी में किए गए काम का भुगतान तक नहीं किया है. इसके लिए अब वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

By: Deepika Pandey | Published: August 4, 2026 5:33:23 PM IST

राजा रघुवंशी मर्डर केस
राजा रघुवंशी मर्डर केस


Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी मर्डर केस मामले में अब नया खुलासा हुआ है. राजा और सोनम की शादी के दौरान जो पार्टी हुई थी, उसमें जिन लोगों ने कैटरिंग का काम किया था, उन्हें अपने काम के पैसे अब तक नहीं दिए गए हैं. केटरिंग ऑनर ने इसके लिए नोटिस भेजा है. केटरिंग व्यवसायी हितेश उर्फ जिम्मी रोहित ने एडवोकेट जयंत दुबे के माध्यम से एक नोटिस भेजा है. इस नोटिस में कहा गया है कि 10 और 11 फरवरी 2025 को दोनों की शादी में उन्होंने केटरिंग का काम किया था.इसका करीब दो लाख 82 हजार रुपये अब तक बाकी है. 

उन्होंने इन पैसों के लिए बार-बार फोन किया और उनके घर पर भी गए. इसके बावजूद उन्हें पैसे नहीं मिले. बकाया भुगतान नहीं होने पर केटरिंग वाले अब कोर्ट में शिकायत दर्ज कराएंगे. 

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हनीमून और हत्या

सोनम रघुवंशी इन दिनों जेल में है. उस पर आरोप है कि मई 2025 में मेघालय में हनीमून के राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची. उसने कथित रूप से अपने प्रेमी राज कुशवाह और उसके दोस्तों की मदद से अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत निरस्त करते हुए तीन सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया था. राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिलांग की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया था.  

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से किया इनकार

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की बेंच ने मेघालय सरकार की अपील मानी और ट्रायल के इस चरण में सोनम को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा था कि अगर गिरफ्तारी मेमो में टाइपिंग से संबंधी त्रुटियां हैं, तो उसके आधार पर जमानत पर बाहर रहना न्यायिक प्रक्रिया पर असर डाल सकता है. 

ये भी पढ़ें: आधी रात महिला ग्राम प्रधान के कमरे से आने लगीं आवाजें, बगल से निकली खूबसूरत लड़की ने खोल दिया खतरनाक राज़

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