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Raj Thackeray Reel Row:  मुंह पर पोती काली स्याही, फिर चप्पल रखकर कराई… MNS कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लुएंसर की लगाई क्लास

Raj Thackeray Reel Controversy: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी करने के आरोप में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लुएंसर महेश मोटे को पकड़ लिया.

By: Shristi S | Published: September 21, 2026 4:26:21 PM IST

MNS कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लुएंसर की लगाई क्लास
MNS कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लुएंसर की लगाई क्लास


Raj Thackeray Reel Controversy: सोशल मीडिया पर एक रील बनाना पुणे के एक इन्फ्लुएंसर को भारी पड़ गया. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी करने के आरोप में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लुएंसर महेश मोटे को पकड़ लिया. इसके बाद उसे पार्टी कार्यालय ले जाया गया, जहां उसके चेहरे पर काली स्याही पोती गई और सिर पर चप्पल रखकर उठक-बैठक कराई गई. इतना ही नहीं राज ठाकरे की तस्वीर के सामने उससे माफी भी मंगवाई गई. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

पार्टी दफ्तर ले जाकर कराया साष्टांग प्रणाम

यह पूरा मामला पुणे के हडपसर इलाके का बताया जा रहा है. MNS नेताओं के मुताबिक, रील बनाने वाले महेश मोटे को पार्टी कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और हडपसर उप-विभाग के अध्यक्ष शुभम जदाले के कार्यालय में ले गए. सामने आए वीडियो में महेश मोटे राज ठाकरे की तस्वीर के सामने साष्टांग प्रणा करते नजर आ रहा है. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उसके चेहरे पर काली स्याही (Black Ink) पोत दी. वीडियो में उसे सिर पर चप्पल रखकर कान पकड़कर उठक-बैठक करते हुए भी देखा जा सकता है. कथित टिप्पणी को लेकर उससे कैमरे के सामने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मंगवाई गई. 

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आखिर रील में ऐसा क्या कहा था?

इस मामले में अभी तक अहम बात स्पष्ट नहीं है. MNS पदाधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि महेश मोटे ने अपनी रील में राज ठाकरे के खिलाप आखिर क्या व्यक्तिगत टिप्पणी की थी. पार्टी का आरोप है कि टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक थी और राज ठाकरे को लेकर निजी बातें कही गई थीं. MNS के पुणे शहर अध्यक्ष साइनाथ बाबर ने कार्यकर्ताओं की कार्रवाई का बचाव किया. उन्होंने कहा उसने राज ठाकरे साहब के बारे में बेहद आपत्तिजनक रील बनाई थी और निजी टिप्पणियां की थीं. बाबर के मुताबिक, रील बनाने पर पार्टी को आपत्ति नहीं है, लेकिन पार्टी अपने नेता के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगी. 

पुलिस में अभी तक शिकायत नहीं

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेजे है. हालांकि, अभी तक पुणे पुलिस में इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. फिलहाल, वायरल वीडियो और MNS नेताओं के बयानों के आधार पर मामला चर्चा में है, जबकि इन्फ्लुएंसर महेश मोटे की कथित रील में कही गई मूल टिप्पणी भी सार्वजनिक तौर से साफ नहीं हुई है. 

Tags: MaharashtraMNS chief Raj Thackerayraj thackeray
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