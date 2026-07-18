Home > देश > Raipur Crime: घर में सड़ रही थी 5 लाशें, पड़ोसियों ने बदबू आने पर पुलिस को दी जानकारी; दरवाजा खुलते ही…

Raipur Crime: घर में सड़ रही थी 5 लाशें, पड़ोसियों ने बदबू आने पर पुलिस को दी जानकारी; दरवाजा खुलते ही…

Raipur Family Death Case: फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए और जांच पूरी करने के बाद घर को सील कर दिया. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी.

By: Divyanshi Singh | Published: July 18, 2026 9:33:59 PM IST

परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप
परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप


Raipur Family Death Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संजय नगर इलाके में शुक्रवार (18 जुलाई) देर रात एक ही परिवार के पांच लोगों की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. शुरुआती जांच में पता चला है कि बैटरी कारोबारी सैयद शाहिद उर्फ ​​सज्जू ने पहले अपनी पत्नी और तीन बच्चों को खाने में जहर दिया और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

घटना की जानकारी मिलने पर टिकरापारा थाना पुलिस, फोरेंसिक टीम और सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे. पांचों की लाश घर के अंदर पड़ी मिली. पुलिस के मुताबिक, मरने वालों के मुंह से झाग निकल रहा था. कमरे से खाने-पीने का सामान और कीटनाशक की डिब्बी भी मिली है.

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फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए और जांच पूरी करने के बाद घर को सील कर दिया. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी.

 कर्ज और EMI के बोझ तले दबा हुआ था कारोबारी

शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि सैयद शाहिद मौदहापुरा इलाके में बैटरी रिपेयर और पुरानी बैटरी खरीदने-बेचने का काम करता था. बताया जा रहा है कि वह काफी समय से पैसे की तंगी से जूझ रहे थे. उन पर बैंक EMI के साथ-साथ पर्सनल लोन का भी दबाव था.

परिवार वालों और पड़ोसियों के मुताबिक, कई लोग अक्सर उनके घर पैसे मांगने आते थे, जिससे परिवार में तनाव का माहौल था. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना में पैसे की तंगी एक बड़ी वजह थी.

पड़ोसियों ने बदबू आने पर पुलिस को बताया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहिद पिछले आठ महीनों से उमर अली के घर में किराएदार के तौर पर रह रहा था. वह अपनी पत्नी राबिया, बेटे इरशाद अली और दो बेटियों शाहिदा और इरशाब बेगम के साथ रहता था. पड़ोसियों ने बताया कि गुरुवार शाम से परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं देखा गया था.

शुक्रवार को घर का दरवाज़ा पूरे दिन बंद रहा. रात में घर से तेज़ बदबू आ रही थी, जिससे शक हुआ. बार-बार बुलाने पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस को बताया गया. जब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर घुसी, तो अंदर का नज़ारा देखकर अधिकारी हैरान रह गए.

पुलिस अभी सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है. फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम जांच और परिवार के सदस्यों से बातचीत के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी.

Tags: Raipur CrimeRaipur Family Death Case
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