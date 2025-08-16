UP Ka Mausam: खुद बादल करेंगे नंदलाला का स्वागत, घनघोर घटा के  बीच जन्मेंगे कान्हा, UP के इन जिलों में अलर्ट जारी

UP Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है। आपको बता दें जहाँ प्रदेश का बारिश से मौसम सुहावना हो रहा है, वहीं थोड़ी सी बढ़ोत्तरी से लोगों को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। वहीँ लखनऊ में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा था। आज जन्माष्टमी है। ऐसे में आज का मौसम कैसा रहने वाला है इसे लेकर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। दरअसल मौसल विभाग का कहना है कि, अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश में भारी कमी आ सकती है। 21 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना भी कम है। लेकिन आज प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी।

कान्हा के जन्मदिन पर जमकर बरसेगा आसमान

आपकी जानकारी के लिए बता दें, जन्माष्टमी के मौके पर 16 अगस्त को पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीँ पूर्वी यूपी में भी कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि, इस दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर में भारी बारिश की संभावना है।

इन इलाकों में होगी बारिश

शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल और अलीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। मथुरा, हाथरस, कासगंज, बदांयू, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, बहराईच, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झाँसी और ललितपुर में हल्की बारिश हो सकती है।

