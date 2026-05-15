Home > देश > 15-16 मई को आंधी के बाद आएगी बारिश! यूपी, दिल्ली और पंजाब तक गरज के साथ बरसेंगे बदरा

15-16 मई को आंधी के बाद आएगी बारिश! यूपी, दिल्ली और पंजाब तक गरज के साथ बरसेंगे बदरा

मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत तमाम जगहों पर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि कई जगहों पर गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है.

By: Deepika Pandey | Published: May 15, 2026 6:24:51 PM IST

देश में कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल
देश में कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल


Rain Alert: उत्तर भारत के कई राज्यों में आज बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है. गुरुवार रात को तेज आंधी का कहर देखने को मिला था. इस दौरान बहुत से लोग जख्मी हो गए थे. वहीं अब एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है. कहा जा रहा है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 15-16 मई को आंधी के साथ बारिश आ सकती है. वहीं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी 15 मई को बारिश हो सकती है. राजस्थान में 16 मई के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है.

आंधी-तूफान और तेज बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने 10 राज्यों में भीषण आंधी-तूफान के बाद बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली में 15 मई की शाम को हल्के बादल छाए रहने और आंधी-तूफान के बाद हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है. पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश का अनुमान है.मणिपुर, नगालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में 17 मई तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. वहीं असम और मेघालय में 18 मई तक बारिश हो सकती है.

You Might Be Interested In

इन राज्यों में हो सकती है तेज बारिश

बंगाल की खाड़ी में हल्के दबाव क्षेत्र बनने के कारण मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की तरफ से तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कोयंबटूर और नीलसगिरी में 15 मई को बारिश हो सकती है. 18 मई तक कर्नाटक, पुडुचेरी और कराईकल में आकाशीय बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना है.

यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

उत्तर प्रदेश में 15 और 16 मई को तेज गर्मी देखने को मिलेगी. लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत कुछ जगहों पर भीषण गर्मी होने का अनुमान है. वेस्टर्न यूपी के लोगों को लू का प्रकोप झेलना पड़ेगा. मौसम विभाग ने गर्मी के कारण दोपहर में घर से निकलने से बचने के लिए घर में रहने की सलाह दी है. वहीं बिहार के पटना, गया जैसे शहरों में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ेगी. इस दौरान तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच रह सकता है. कुछ इलाकों को भीषण गर्मी का सामना करनमा पड़ेगा, तो कुछ इलाकों में शाम के बाद हल्के बादल छाए रह सकते हैं.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देखें माधुरी दीक्षित की शानदार फिल्में

May 15, 2026

आपकी 5 आदतें हैं फूड पॉइजनिंग की जिम्मेदार!

May 15, 2026

हर किसी के लिए नहीं फायदेमंद है खीरा, जानिए किन...

May 15, 2026

चॉकलेट या चिप्स की क्रेविंग का राज़

May 15, 2026

गुलजार की प्यार भरी शायरी

May 14, 2026

मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों...

May 14, 2026
15-16 मई को आंधी के बाद आएगी बारिश! यूपी, दिल्ली और पंजाब तक गरज के साथ बरसेंगे बदरा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

15-16 मई को आंधी के बाद आएगी बारिश! यूपी, दिल्ली और पंजाब तक गरज के साथ बरसेंगे बदरा
15-16 मई को आंधी के बाद आएगी बारिश! यूपी, दिल्ली और पंजाब तक गरज के साथ बरसेंगे बदरा
15-16 मई को आंधी के बाद आएगी बारिश! यूपी, दिल्ली और पंजाब तक गरज के साथ बरसेंगे बदरा
15-16 मई को आंधी के बाद आएगी बारिश! यूपी, दिल्ली और पंजाब तक गरज के साथ बरसेंगे बदरा