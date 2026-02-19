Railways Superfast tag removed: गर्मी की छुट्टियों में रेलवे का तोहफा, इन 10 ट्रेनों से हटे सुपरफास्ट टैग, टिकट होंगे सस्ते

Railways Superfast tag removed: भारतीय रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों से पहले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी दी है. अप्रैल 2026 से 10 प्रमुख ट्रेनों से सुपरफास्ट का टैग हटा दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को अब सुपरफास्ट चार्ज नहीं देना होगा. इसका मतलब है कि लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा अब ज्यादा किफायती और किफायती होगी, खासकर परिवार और छात्रों के लिए, जो गर्मी की छुट्टियों में सफर करने की योजना बना रहे हैं.

अब इस श्रेणी में रहेंगी ये ट्रेनें

लंबे समय से यात्री इन ट्रेनों की औसत गति और बार-बार रुकने के कारण सुपरफास्ट शुल्क पर सवाल उठा रहे थे. रेलवे ने अब इन ट्रेनों को सामान्य एक्सप्रेस श्रेणी में रखने का फैसला किया है. सुपरफास्ट टैग हटने के बाद टिकट की कीमतें स्वतः कम हो जाएंगी. इसके अलावा, इन ट्रेनों के नए ट्रेन नंबर भी जारी किए जाएंगे, जिससे सफर और भी आसान हो जाएगा.

इन यात्रियों को मिलेगा ज्यादा लाभ

सबसे अधिक लाभ उन मार्गों के यात्रियों को मिलेगा जो उत्तर और पूर्वी भारत के प्रमुख शहरों से यात्रा करते हैं. मुख्य रूप से हावड़ा, प्रयागराज, देहरादून और जम्मू तवी मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों के किराए में कमी आएगी. इनमें प्रमुख ट्रेनें हैं: विभूति एक्सप्रेस (प्रयागराज रामबाग-हावड़ा), नेताजी एक्सप्रेस (हावड़ा-कालका), उपासना एक्सप्रेस (हावड़ा-देहरादून), कुंभ एक्सप्रेस (हावड़ा-देहरादून) और हिमगिरी एक्सप्रेस (हावड़ा-जम्मू तवी). इन ट्रेनों में अधिक स्टॉप होने के कारण यात्रियों को अब एक्सप्रेस किराए पर यात्रा करने का मौका मिलेगा.

गर्मियों की छुट्टियों से पहले रेलवे का तोहफा

गर्मी की छुट्टियों के समय लाखों यात्री अपने परिवार और दोस्तों के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर निकलते हैं. इस बदलाव से छुट्टियों का सफर और भी मजेदार और किफायती हो जाएगा. प्रयागराज, वाराणसी, पटना और हावड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरने वाले यात्रियों को अब कम खर्च में सफर करने का अवसर मिलेगा. यह कदम उन छात्रों और कामकाजी यात्रियों के लिए भी राहत देने वाला साबित होगा, जो नियमित यात्रा करते हैं और टिकट के खर्च को लेकर परेशान रहते हैं.

कब से लागू होंगी नई दरें

रेलवे ने नई दरें 13 से 16 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है. अप्रैल के मध्य से, टिकट बुकिंग करते समय यात्रियों को सिस्टम में नई, कम दरें दिखाई देंगी. उदाहरण के लिए, विभूति एक्सप्रेस और नेताजी एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी वाली ट्रेनों के लिए अब कोई अतिरिक्त सुपरफास्ट शुल्क नहीं लगेगा. यात्रियों के लिए यह बदलाव सिर्फ किराए में बचत ही नहीं बल्कि यात्रा की योजना बनाने में भी सुविधा देगा. गर्मी की छुट्टियों में परिवार और दोस्तों के साथ सफर करना अब और आसान और किफायती हो जाएगा. इस तरह, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान कर दिया है.