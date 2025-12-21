Home > देश > Railway Ticket Fare Increased: रेलगाड़ियों का किराया फिर हुआ महंगा, जानें कब से होगा लागू, अब दिल्ली से मुंबई तक कितना लगेगा पैसा?

Railway Ticket Fare Increased: रेलगाड़ियों का किराया फिर हुआ महंगा, जानें कब से होगा लागू, अब दिल्ली से मुंबई तक कितना लगेगा पैसा?

Railway Fare Hike: रोजाना ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए एक जरूरी खबर आई है कि अब ट्रेन का किराया बढ़ने वाला है तो आइए जानते हैं कि कब से और कितना बढ़ा है किराया-

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: December 21, 2025 1:31:35 PM IST

railway fare hike
railway fare hike


Railway Fare Hike:  अगर आप अक्सर रेल से सफर करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है. भारतीय रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट के दाम बढ़ाने का फैसला किया है. ये बढ़ोतरी 26 दिसंबर 2025 से लागू होगी. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब सफर के लिए पहले से थोड़ा अधिक खर्च करना पड़ेगा.

रेलवे ने 26 दिसंबर से लागू होने वाले नए किराये का ढांचा घोषित किया है. इसके अनुसार 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है, 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की ऑर्डिनरी क्लास यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ाया जाएगा और मेल/एक्सप्रेस ट्रेन की नॉन-AC और AC क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी लागू होगी.प

 Railway Fare Hike:  किराये में बढ़ोतरी से आमदनी

रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे लगभग 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की नॉन-AC ट्रेन यात्रा करता है, तो उसे अब 10 रुपये ज्यादा देने होंगे.

 दिल्ली से पटना का नया किराया

दिल्ली से पटना की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है. राजधानी एक्सप्रेस की थर्ड AC क्लास का टिकट अब तक 2395 रुपये था. नई बढ़ोतरी के बाद प्रति किलोमीटर 2 पैसे की दर से टिकट में 20 रुपये का इजाफा होगा. यानि, अब इस ट्रेन का टिकट 2415 रुपये का हो जाएगा.

railway ticket fare

 दिल्ली से मुंबई का नया किराया

दिल्ली से मुंबई की दूरी लगभग 1386 किलोमीटर है. CSMT राजधानी एक्सप्रेस की 3AC क्लास का टिकट अब 3180 रुपये था. नई दरों के अनुसार, प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ोतरी के बाद टिकट में लगभग 27 रुपये का इजाफा होगा. इसका मतलब है कि अब इस ट्रेन का टिकट 3207 रुपये का हो जाएगा.

 इस साल दूसरी बार बढ़ोतरी

ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इस साल टिकट के दाम में दूसरी बढ़ोतरी है. पहली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 को हुई थी. तब भी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 1-2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से टिकट महंगे हुए थे.

 

Railway Ticket Fare Increased: रेलगाड़ियों का किराया फिर हुआ महंगा, जानें कब से होगा लागू, अब दिल्ली से मुंबई तक कितना लगेगा पैसा?

