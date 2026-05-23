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रेल कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! रनिंग स्टाफ का बढ़ा गुजारा भत्ता, वंदे भारत समेत 155 ट्रेनें हाई स्पीड लिस्ट में शामिल

केंद्रीय सरकार ने भारतीय रेलवे ने अपने स्टाफ को राहत दी है. भारतीय रेलवे ने रनिंग कर्मचारियों के भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की है. साथ ही हमसफर, शताब्दी, राजधानी, हमसफर, दुरंतो समेत वंदे भारत ट्रेन आदि को हाई स्पीड ट्रेन में बदलने का फैसला किया गया है.

By: Deepika Pandey | Published: May 23, 2026 3:58:07 PM IST

भारतीय रेलवे रनिंग स्टाफ का वेतन वृद्धि
भारतीय रेलवे रनिंग स्टाफ का वेतन वृद्धि


Railway Running Staff Allowance Hike: भारतीय रेलवे ने अपने रनिंग स्टाफ को बड़ी राहत दी है. भारतीय रेलवे ने वंदे भारत समेत 155 ट्रेन कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है. इस फैसले के बाद लोको पायलट, गार्ड और अन्य रनिंग स्टाफ को सीधा फायदा मिलेगा. कर्मचारी लंबे समय से भत्ते में संशोधन की मांग कर रहे थे. वहीं रेलवे के इस फैसले के बाद रेलवे कर्मचारियों में खुशी की लहर है. वहीं शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को हाई स्पीड ट्रेन की श्रेणी में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है.

कितनी बढ़ेगी रनिंग स्टाफ की सैलेरी?

रेलवे बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है कि ट्रेनों के हाई स्पीड में शामिल होने से रनिंग स्टाफ के वेतन में हर महीने पांच से दस हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं. लोको पायलट की माइलेज 485 रुपये से बढ़कर 606 रुपये प्रति किलोमीटर हो गई है. वहीं गार्ड का भत्ता 439 से बढ़कर 549 रुपये हो गई है.

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हाई स्पीड ट्रेन की श्रेणी में शामिल हुईं ये ट्रेन

  • भोपाल से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को हाई स्पीड ट्रेन में शामिल किया गया है.
  • लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस भी हाई स्पीड ट्रेन की लिस्ट में शामिल हो गई है.
  • अमृतसर से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को हाई स्पीड ट्रेन में शामिल किया गया है.
  • पटना से हावड़ा जाने वाली जनशताब्दी ट्रेन
  • पुणे से सिकंदराबाद जाने वाली जनशताब्दी ट्रेन
  • चेन्नई से कोयंबटूर शताब्दी ट्रेन
  • हावड़ा से भुवनेश्वर जनशताब्दी और कोटा जनशताब्दी ट्रेन को भी हाई स्पीड ट्रेन में शामिल किया गया है.
  • नई दिल्ली से झांसी और ग्वालियर रूट पर चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस को भी हाई स्पीड ट्रेन में शामिल किया गया है.

राजधानी, हमसफर और दुरंतो एक्सप्रेस

रनिंग स्टाफ भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा राजधानी एक्सप्रेस की कई प्रमुख ट्रेनों को मिलेगा. इनमें हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी, भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी, चेन्नई-हजरत निजामुद्दीन राजधानी, जम्मू तवी-नई दिल्ली राजधानी, स्वर्ण जयंती राजधानी, अहमदाबाद राजधानी और नई दिल्ली-राजेंद्र नगर तेजस राजधानी शामिल हैं. साथ ही दुरंतो एक्सप्रेस की पुणे-हावड़ा दुरंतो, सिकंदराबाद-हजरत निजामुद्दीन दुरंतो, नई दिल्ली-भुवनेश्वर दुरंतो, हावड़ा-नई दिल्ली दुरंतो और दिल्ली सराय रोहिल्ला-जम्मू तवी दुरंतो जैसी ट्रेनों के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए भत्ते का फायदा मिलेगा.

इसके अलावा हमसफर एक्सप्रेस की मधुपुर-आनंद विहार, आनंद विहार-मधुपुर और वाराणसी-गोरखपुर रूट की ट्रेनों को भी इस फैसले में शामिल किया गया है. वहीं तेजस एक्सप्रेस की मुंबई-गोवा तेजस, मदुरै-चेन्नई तेजस और नई दिल्ली-राजेंद्र नगर तेजस राजधानी के रनिंग स्टाफ को भी राहत मिलेगी.

वंदे भारत एक्सप्रेस को भी किया गया शामिल

सबसे ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हाई स्पीड ट्रेनों की लिस्ट में शामिल किया गया है. इनमें नागपुर-सिकंदराबाद, चेन्नई-कोयंबटूर, चेन्नई-विजयवाड़ा, भोपाल-नई दिल्ली, तिरुपति-सिकंदराबाद के साथ ही विशाखापट्टनम-सिकंदराबाद, भुवनेश्वर-विशाखापट्टनम, इंदौर-नई दिल्ली, अजमेर-दिल्ली कैंट, उदयपुर-आगरा कैंट, वाराणसी-नई दिल्ली, बनारस-नई दिल्ली, वाराणसी-नई दिल्ली, गया-हावड़ा, कुरज-हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली-अमृतसर, राउरकेला-हावड़ा, उदयपुर-जयपुर, अहमदाबाद-ओखा और हावड़ा-पुरी रूट पर दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल हैं.

इन ट्रेनों को भी किया गया शामिल

इसके अलावा संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, श्रमशक्ति एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस, शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, जलियांवाला बाग एक्सप्रेस और सुपरफास्ट एसी एक्सप्रेस जैसी अन्य प्रमुख ट्रेनों के रनिंग स्टाफ को भी बढ़े हुए भत्ते का लाभ दिया जाएगा.

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