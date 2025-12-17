Railway Rule Change: वेटिंग टिकट वालों की मौज..! अब 10 घंटे पहले बनेगा रिजर्वेशन चार्ट, रेलवे ने बदल दिए नियम

Railway Big Change: रेलवे ने ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम बदलाव किया है. अब रिजर्वेशन चार्ट पहले से ज्यादा समय पहले तैयार किया जाएगा. इससे यात्रियों को ये जानने में आसानी होगी कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं. खास तौर पर वेटिंग टिकट वालों को इससे राहत मिलेगी, जिन्हें अब आखिरी समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

अब तक कई यात्रियों को ट्रेन छूटने से कुछ ही घंटे पहले पता चलता था कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं. इस वजह से यात्रा की योजना बनाना मुश्किल हो जाता था. रेलवे ने इस समस्या को समझते हुए चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया है. पहले ये समय 8 घंटे था, जिसे अब बढ़ाकर करीब 10 घंटे कर दिया गया है, ताकि यात्रियों को पहले ही स्थिति साफ हो सके.

ट्रेन के समय के अनुसार चार्ट कब बनेगा?

रेलवे बोर्ड के नए निर्देशों के मुताबिक, अलग-अलग समय पर चलने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट बनाने का समय तय किया गया है.

सुबह 5:01 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चलने वाली ट्रेनें

इन ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट एक दिन पहले रात 8 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा.

दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे तक चलने वाली ट्रेनें

इनका चार्ट ट्रेन के चलने से कम से कम 10 घंटे पहले बना दिया जाएगा.

रात 12:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक चलने वाली ट्रेनें

इन ट्रेनों के लिए भी चार्ट लगभग 10 घंटे पहले तैयार होगा.

वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को क्या फायदा होगा?

इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा वेटिंग टिकट वालों को मिलेगा. अब उन्हें स्टेशन पहुंचने के बाद ये नहीं जानना पड़ेगा कि टिकट कन्फर्म हुआ या नहीं. पहले ही स्थिति साफ होने से वे समय रहते दूसरी ट्रेन देखने, यात्रा रद्द करने या रिफंड लेने का फैसला कर सकेंगे.

कन्फर्म टिकट वालों के लिए क्या बदलेगा?

कन्फर्म टिकट रखने वाले यात्रियों को भी फायदा होगा. उन्हें सीट नंबर और कोच की जानकारी पहले मिल जाएगी. इससे वे अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और स्टेशन पर किसी तरह की उलझन नहीं रहेगी.

यात्रियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले रिजर्वेशन चार्ट जरूर जांच लें. ये जानकारी IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर आसानी से मिल जाती है. समय पर स्टेटस देखने से आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सकता है.

रेलवे का ये कदम दिखाता है कि वो यात्रियों की रोजमर्रा की दिक्कतों को कम करने की दिशा में काम कर रहा है. चार्ट पहले बनने से अनिश्चितता घटेगी और ट्रेन यात्रा थोड़ी और आसान हो जाएगी.