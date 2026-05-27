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देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मिली रेलवे की मंजूरी, इस रूट पर 75 की स्पीड से दौड़ेगी ये ट्रेन, जानें क्या होगा किराया

यह ट्रेन पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ भी मानी जा रही है. रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये बेस्ट और काफी किफायती साबित हो सकती है. चलिए विस्तार से जानते हैं इस ट्रेन के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 27, 2026 6:07:38 PM IST

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मिली रेलवे की मंजूरी, इस रूट पर 75 की स्पीड से दौड़ेगी ये ट्रेन, जानें क्या होगा किराया


Hydrogen Train: हाइड्रोजन ट्रेन इन दिनों काफी चर्चा में है. दरअसल, पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रेल मंत्रालय द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है. कुछ समय पहले हरियाणा में इसका ट्रायल किया गया था. ट्रायल सफल रहा था, जिसके बाद अब अब इस ट्रेन को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है. 10 कोच वाली ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से से पटरियों पर दौड़ेगी. यह भारत की पहली ऐसी ट्रेन होगी, जो बिना कोई प्रदूषण फैलाए और धुंआं छोड़े हुए हुए चलेगी. यह ट्रेन भारत में हाइड्रोजन के बलबूते पर चलेगी और पानी के बौछार छोड़ेगी. इस ट्रेन में आपको कई आधुनिक सुविधाएं भी मिल जाएंगी.

यह ट्रेन पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ भी मानी जा रही है. रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये बेस्ट और काफी किफायती साबित हो सकती है. चलिए विस्तार से जानते हैं इस ट्रेन के बारे में. 

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क्या होगी हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत

देखा जाए तो आम ट्रेनों के मुकाबले हाइड्रोजन ट्रेन काफी बेहतर और अन्य ट्रेनों से अलग हो सकती है. दरअसल, इसक ट्रेन की खासियत यह है कि यह प्रदूषम नहीं फैलाती है साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए रिएक्शन से बिजली बनती है, जो किसी प्रकार का धुंआ नहीं फेंकती है और न ही किसी प्रकार की जहरीली गैस छोड़ती है. यह ट्रेन केवल पानी की भाप निकालती है. हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक पर चलने वाली यह ट्रेन में 10 कोच होंगे साथ ही साथ इस ट्रेन में दो पावर कार (DPC) हैं, इनकी क्षमता 1200-1200 KW है. जल्दी ही लोग इस ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे. 

क्या होगा ट्रेन का किराया?

हाइड्रोजन ट्रेन के किराए की बात की जाए तो इसमें किराया अन्य ट्रेनें और साधनों से काफी सस्ता होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप इस ट्रेन में सफर करते हैं तो कम से कम 5 रुपये और ज्यादा से ज्यादा आपको 25 रुपये का ही किराया देना होगा. अगर आप नौकरीपेशे वाले लोग हैं और आपके रूट पर यह ट्रेन चल रही है तो यह आपके लिए काफी किफायती हो सकती है. 

Tags: home-hero-pos-1Hydrogen Train
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