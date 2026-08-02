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ट्रेन की लोअर बर्थ पर किसका पहला हक? जानिए किन यात्रियों को देता है प्राथमिकता, लवे ने बताए सीट अलॉटमेंट के नियम

Railway Lower Berth Rules: ट्रेन में लोअर बर्थ को लेकर रेलवे ने संसद में नियम स्पष्ट कर दिए हैं. 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष, 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और दिव्यांग यात्रियों को उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है. हालांकि लोअर बर्थ की गारंटी नहीं होती और सीटों का आवंटन पूरी तरह रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) द्वारा उपलब्धता और नियमों के अनुसार किया जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: August 2, 2026 5:30:31 PM IST

लोअर बर्थ को लेकर रेलवे ने बताई जरूरी बात
लोअर बर्थ को लेकर रेलवे ने बताई जरूरी बात


Railway Lower Berth Rules: ट्रेन में सफर करने वाले ज्यादातर यात्रियों की पहली पसंद लोअर बर्थ होती है. खासकर बुजुर्ग, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और दिव्यांग यात्री नीचे वाली सीट चाहते हैं ताकि यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे. लेकिन कई बार टिकट कन्फर्म होने के बावजूद लोअर बर्थ नहीं मिलती. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर रेलवे किन नियमों के तहत लोअर बर्थ आवंटित करता है. अब इस सवाल का जवाब संसद में खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है. उन्होंने बताया कि किन यात्रियों को प्राथमिकता मिलती है, किन परिस्थितियों में लोअर बर्थ दी जाती है और कब यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती.

लोअर बर्थ को लेकर रेलवे ने संसद में किया नियम स्पष्ट

ट्रेन में लोअर बर्थ को लेकर अक्सर यात्रियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रहती है. कई बार वरिष्ठ नागरिक या महिलाएं भी शिकायत करती हैं कि टिकट कन्फर्म होने के बावजूद उन्हें ऊपर की सीट मिल गई. इस पर लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे जरूरतमंद यात्रियों को प्राथमिकता देने के तय नियमों के तहत सीट आवंटित करता है. उन्होंने बताया कि लोअर बर्थ का आवंटन पूरी तरह पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) के जरिए होता है, जो यात्रियों की श्रेणी, सीटों की उपलब्धता और रेलवे के निर्धारित नियमों के आधार पर स्वतः सीट आवंटित करता है.

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इन यात्रियों को मिलती है प्राथमिकता

रेलवे के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष, 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं और गर्भवती महिलाओं को टिकट बुकिंग के समय उपलब्धता के आधार पर लोअर बर्थ देने की प्राथमिकता दी जाती है. यदि उस समय लोअर बर्थ उपलब्ध होती है तो सिस्टम पहले इन्हीं यात्रियों को सीट आवंटित करने की कोशिश करता है. हालांकि, रेलवे ने साफ किया कि यह प्राथमिकता है, कोई गारंटी नहीं. यदि सभी लोअर बर्थ पहले से बुक हो चुकी हैं तो किसी दूसरे यात्री की सीट बदलकर लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं कराई जाती.

दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था

भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं. विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग यात्रियों को उनकी जरूरत के अनुसार लोअर बर्थ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि यात्रा उनके लिए अधिक सुविधाजनक बन सके. रेलवे का कहना है कि दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों और विशेष श्रेणी के आरक्षण की व्यवस्था पहले से लागू है.

किन कोचों में आरक्षित रहती हैं लोअर बर्थ?

रेलवे के अनुसार स्लीपर क्लास, एसी-3 टियर (3A), एसी-2 टियर (2A) और एसी-3 इकोनॉमी (3E) कोचों में कुछ लोअर बर्थ विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाती हैं. इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों के लिए भी अलग से लोअर बर्थ निर्धारित होती हैं ताकि उन्हें यात्रा के दौरान अतिरिक्त सुविधा मिल सके.

चुनने से क्या सीट पक्की हो जाती है?

टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को ‘Lower Berth Preference’ चुनने का विकल्प मिलता है. लेकिन रेलवे ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक प्राथमिकता (Preference) है, कोई निश्चित अधिकार नहीं. अंतिम सीट आवंटन पूरी तरह उपलब्ध सीटों और रेलवे के नियमों पर निर्भर करता है. चूंकि हर कोच में लोअर बर्थ की संख्या सीमित होती है और मांग काफी अधिक रहती है, इसलिए जरूरतमंद यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है.

अगर लोअर बर्थ नहीं मिले तो क्या करें?

यदि किसी यात्री को मिडिल या अपर बर्थ मिली है और वह लोअर बर्थ चाहता है, तो वह दूसरे यात्री से आपसी सहमति के आधार पर सीट बदलने का अनुरोध कर सकता है. हालांकि रेलवे ने साफ किया है कि किसी भी यात्री को उसकी सीट बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. सीट बदलना पूरी तरह दोनों यात्रियों की सहमति पर निर्भर करता है.

रेलवे ने क्यों बनाई यह व्यवस्था?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों की यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे पहले से कई सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है. इसी उद्देश्य से सीट आवंटन प्रणाली में ऐसी व्यवस्था की गई है कि उपलब्धता होने पर सबसे पहले इन्हीं यात्रियों को लोअर बर्थ देने का प्रयास किया जाए. सीट आवंटन पूरी तरह कंप्यूटरीकृत प्रणाली के जरिए होता है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है.

यात्रियों के लिए क्या है सबसे जरूरी बात?

यदि आप 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष हैं, 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला हैं या गर्भवती हैं, तो टिकट बुकिंग के दौरान लोअर बर्थ मिलने की संभावना अधिक रहती है. लेकिन यह सुविधा सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करती है और इसे सुनिश्चित अधिकार नहीं माना जा सकता. यानी अगली बार ट्रेन टिकट बुक करते समय यदि आपके मन में यह सवाल आए कि लोअर बर्थ किसे और कैसे मिलती है, तो जवाब साफ है-भारतीय रेलवे तय नियमों और उपलब्धता के आधार पर सबसे पहले जरूरतमंद यात्रियों को प्राथमिकता देता है.

Tags: Railway Lower Berth Rules
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