Railway extra luggage rule: रेलवे का एक्स्ट्रा लगेज पर किराया वसूली, जानिए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने क्या कहा?

Railway extra luggage rule: रेलवे यात्रियों के लगेज को लेकर मीडिया में ये खबर चल रही थी कि हवाई यात्रा की तरह रेलवे भी अब एक्सट्रा लगेज पर एक्स्ट्रा किराये वसूलेगी, लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस खबर का खंडन किया है और बताया है कि ऐसा कोई भी निर्णय रेलवे द्वारा नहीं लिया गया है कि रेलवे एक्स्ट्रा लगेज पर एक्सट्रा किराए वसूलेगी। रेल मंत्री के इस बयान के बाद रेलवे यात्रियों के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये बात भी साफ़ कर दी है कि ये नियम दशकों से है कि ट्रेन में यात्री कितना सामान अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया नियम नहीं बना है की एक्स्ट्रा लगेज पर एक्स्ट्रा किराया वसूला जाएगा।

अश्वनी वैष्णव ने खबर का किया खंडन

आपको बता दें कि मीडिया में कई समय से खबर चल रही थी कि रेलवे हवाई यात्रा की तरह ही एक्सट्रा लगेज पर एक्सट्रा किराया वसूलेगी। मीडिया में जो रिपोर्ट्स सामने आ रही थी उसमें यह भी कहा जा रहा था कि यह नियम पहले से ही लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि तय किये गए वजन के अनुसार ही अब आप सामान लेकर जा पाएंगे। अगर आप इससे ज्यादा सामान लेकर जाते हैं तब आपसे एक्स्ट्रा किराया वसूला जाएगा। लेकिन अश्वनी वैष्णव ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा कोई नया नियम रेलवे ने लागू नहीं किया है।

आपको बता दें की आजतक से ख़ास बातचीत में रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस खबर का खंडन किया है। ऐसे में रेल यात्रियों को परेशान होने की जरुरत नहीं है इससे पहले अश्वनी वैष्णव ने 20 अगस्त को बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने दिवाली और छठ पूजा के दौरान 12 हजार से भी अधिक ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है ताकि बिहारी प्रवासियों को बिहार जाने या वहां से आने में ट्रेन में जगह मिल सके।