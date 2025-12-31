Home > देश > Raihan Vadra के ससुराल वालों का Congress Headquarter से क्या है संबंध? यहां जानें सालों का रिश्ता

Raihan Vadra के ससुराल वालों का Congress Headquarter से क्या है संबंध? यहां जानें सालों का रिश्ता

Raihan Vadra In-Laws: नंदिता बेग की प्रोफाइल के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनकी गहरी दोस्ती है. दोनों एक-दूसरे को सालों से जानती हैं, और उनका सहयोग प्रोफेशनल क्षेत्रों तक फैल गया है.

By: Heena Khan | Published: December 31, 2025 8:40:59 AM IST

Nandita Baig Congress Headquarter Connection: प्रियंका गांधी ने हाल ही में अपने बेटे का रिश्ता बेग खानदान में कर दिया है, जिसके बाद इनके रिश्ते पर चर्चा हो रही है. जी हाँ! हाल ही में प्रियंका गाँधी के बेटे रेहान गाँधी के बेटे की सगाई पक्की हो गई है. रेहान की सगाई अवीवा बेग से हुई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों के रिश्ता पक्का होने के बाद सिर्फ इन लोगों की ही चर्चाएं हैं. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रियंका गांधी अवीवा गाँधी की मां नंदिता बेग की काफी खास दोस्त हैं. वहीं हाल ही में एक और बात काफी चर्चाओं में हैं और वो है कांग्रेस पार्टी के नए हेडक्वार्टर, चलिए जान लेते हैं कि इसे लेकर क्या चर्चा है.

रेहान के ससुराल का कांग्रेस हेडक्वार्टर से संबंध

नंदिता बेग की प्रोफाइल के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनकी गहरी दोस्ती है. दोनों एक-दूसरे को सालों से जानती हैं, और उनका सहयोग प्रोफेशनल क्षेत्रों तक फैल गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, नंदिता ने प्रियंका गांधी को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए हेडक्वार्टर, इंदिरा भवन के इंटीरियर डिजाइन में मदद की, यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो एस्थेटिक विजन और आपसी विश्वास दोनों को दिखाता है.

नंदिता बेग करियर

नंदिता बेग का मुख्य पेशा इंटीरियर डिजाइन है. वो अपनी खुद की डिज़ाइन फ़र्म, RAIN Design चलाती हैं, जहाँ उन्होंने रेसिडेंशियल और कमर्शियल इंटीरियर पर काम किया है. उनकी डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी फ़ॉर्म को पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलाने पर केंद्रित है, ऐसे स्पेस देना जो देखने में सुंदर हों और इस्तेमाल करने में आसान हों. उनके काम में अक्सर कोलैबोरेशन शामिल होता है, जैसा कि राजनीतिक और सांस्कृतिक हस्तियों के साथ देखा गया है, जो अलग-अलग माहौल में काम करने की उनकी क्षमता को दिखाता है.

