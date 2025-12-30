Raihan-Aviva Love Story: खास है रेहान वाड्रा-अवीवा की लव स्टोरी… कितने साल से कर रहे डेट; कैसे-कहां मिले, पढ़ें पूरी कहानी

गांधी-नेहरू परिवार में एक बार फिर जश्न का माहौल है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी ज़िंदगी के एक नए चैप्टर की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है. रेहान अपनी लंबे समय की दोस्त अवीवा बेग से सगाई कर ली है. इस खास पल का जश्न एक प्राइवेट सेरेमनी में मनाया गया लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई. सूत्रों के मुताबिक, रेहान और अवीवा की दोस्ती करीब सात साल पुरानी है और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार के रिश्ते में बदल गई. रेहान ने बहुत ही प्राइवेट माहौल में अवीवा को प्रपोज़ किया और उन्होंने खुशी-खुशी हां कर दी. सगाई की रस्म दोनों परिवारों की सहमति से पूरी हुई.

अब आइये जानते हैं ये दोनों कपल कैसे मिले और कैसे इनकी दोस्ती शादी तक पहुंची. सबसे पहले जानते हैं अवीवा बेग कौन हैं.

अवीवा बेग कौन हैं?

अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली एक जानी-मानी फोटोग्राफर हैं और ‘एटेलियर 11’ की को-फाउंडर हैं जो एक फोटोग्राफी स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है जो देश भर के कई जाने-माने ब्रांड्स और क्लाइंट्स के साथ काम करता है. वे कई विज्ञापन और शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं. अवीवा को अपनी क्रिएटिव सोच और कलात्मक प्रतिभा के लिए जाना जाता है. उन्होंने कई मशहूर आर्ट प्लेटफॉर्म पर अपनी फोटोग्राफी दिखाई है. ‘यू कांट मिस दिस’ (2023) जैसी प्रदर्शनियों से जो मेथड गैलरी और इंडिया आर्ट फेयर के यंग कलेक्टर्स प्रोग्राम का हिस्सा थी, से लेकर ‘द इल्यूसरी वर्ल्ड’ (2019) और इंडिया डिजाइन ID, K2 इंडिया (2018) तक अवीवा के काम को कला जगत में बहुत सराहा गया है.

वाड्रा परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया है कि रेहान ने अवीवा को प्रपोज़ किया और उन्होंने हाँ कर दिया. बताया जा रहा है कि सगाई की रस्म राजस्थान में होने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि सगाई नए साल की शुरुआत में हो सकती है.

अविवा रेहान वाड्रा से कैसे मिलीं?

रेहान वाड्रा खुद एक विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं, जिन्हें बचपन से ही कैमरों का शौक रहा है. उनकी माँ प्रियंका गांधी ने उन्हें फोटोग्राफी में प्रोत्साहित किया. रेहान की कई सोलो प्रदर्शनियाँ हो चुकी हैं जैसे ‘डार्क परसेप्शन’ (2017). उनकी कला वाइल्डलाइफ, स्ट्रीट और कमर्शियल फोटोग्राफी पर केंद्रित है. फोटोग्राफी में उनकी साझा रुचि ने उन्हें एक साथ लाया. हाल ही में अवीवा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रेहान के साथ एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें यह जोड़ा एक साथ काफी आकर्षक लग रहा है. दोनों एक-दूसरे को बाहों में पकड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं.

शिक्षा और प्रोफेशनल सफर

वे कैसे मिले और उनका रिश्ता कैसे आगे बढ़ा? रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेहान और अविवा प्रोफेशनल सर्कल के जरिए मिले. कला और फोटोग्राफी के प्रति उनके साझा जुनून ने उन्हें करीब लाया. विज़ुअल स्टोरीटेलिंग और क्रिएटिव रुचियों ने धीरे-धीरे उनकी प्रोफेशनल जान-पहचान को एक पर्सनल रिश्ते में बदल दिया.

क्या वे एक ही स्कूल/कॉलेज में पढ़े थे?

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की. हालांकि रेहान ने बाद में देहरादून के द दून स्कूल में भी पढ़ाई की. उनकी हायर एजुकेशन अलग-अलग संस्थानों से हुई. अवीवा ने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की है, जबकि रेहान ने लंदन में SOAS (स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज) से पॉलिटिक्स की पढ़ाई की.

क्या वे एक ही प्रोफेशन में हैं?

हाँ, काफी हद तक, उनके प्रोफेशन एक जैसे हैं. रेहान वाड्रा एक विज़ुअल आर्टिस्ट और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर हैं. अवीवा बेग भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. वह ‘एटेलियर 11’ नाम के एक फोटोग्राफी स्टूडियो की को-फाउंडर भी हैं.