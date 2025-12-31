Home > देश > प्रियंका के बेटे रेहान और अवीवा बेग की रिंग सेरेमनी कब और कहां होगी, कौन-कौन से मेहमान होंगे शामिल?

Raihan Vadra Baig Engagement Ceremony Venue: प्रियंका गांधी और रॉबर्ड वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की रिंग सेरेमनी आज यानी बुधवार (31 दिसंबर, 2025) को राजस्थान के रणथंभौर के होटल शेरबाग में बेहद प्राइवेट कार्यक्रम में होने वाला है.

By: Sohail Rahman | Published: December 31, 2025 5:12:56 PM IST

Raihan Vadra Aviva Baig Engagement
Raihan Vadra Aviva Baig Engagement


Raihan Vadra Engagement: प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की रिंग एक्सचेंज सेरेमनी आज यानी बुधवार (31 दिसंबर, 2025) को राजस्थान के रणथंभौर में होगी. जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. रेहान वाड्रा और अवीवा बेग एक सगाई समारोह के साथ अपने लंबे समय के रिश्ते को औपचारिक रूप देंगे और यह कार्यक्रम दो से तीन दिन का होने वाला है, जो काफी प्राइवेट रहने वाला है. प्रियंका गांधी के बेटे की सगाई रणथंभौर के सुजान शेर बाग रिसॉर्ट में होगी.

रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं और उन्होंने देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की है, उसी स्कूल में जहां राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने पढ़ाई की थी. बाद में रेहान ने लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (SOAS) से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की. वह एक विजुअल आर्टिस्ट हैं.

रेहान-अवीवा की रिंग सेरेमनी कब होगी? ( When will Rehan and Aviva’s ring ceremony take place?)

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी समेत पूरा परिवार रणथंभौर के होटल शेरबाग में 2 जनवरी तक ठहरेंगे. साथ ही यहां प्रियंका गांधी अपने बेटे की सगाई का कार्यक्रम भी कर सकती हैं. उनके साथ बेग परिवार भी इस दौरे पर मौजूद है. इनके अलावा उनके कुछ बेहद खास दोस्त भी उनके साथ हैं. अगर इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों की बात करें तो ये कार्यक्रम बेहद प्राइवेट रहने वाला है. इसलिए दोनों परिवारों के अलावा किसी अन्य मेहमानों के शामिल होने की संभावना बेहद कम है.

FAQ: Aviva Baig: कौन हैं अवीवा बेग? बनने जा रहीं गांधी-वाड्रा परिवार की बहू; जानें धर्म से लेकर पढ़ाई तक हर सवाल का जवाब

राहुल और प्रियंका के लिए कर चुके हैं प्रचार (They have already campaigned for Rahul and Priyanka)

रेहान वाड्रा को प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के साथ प्रचार करते और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए प्रमुखता से देखा गया था. पिछले साल लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी बहन मिराया के साथ वोट डालने के लिए बाहर निकलने पर भी उन्होंने मीडिया का ध्यान खींचा था. 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान रेहान ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंच की वकालत करते हुए कहा था कि छात्रों के लिए इसे सब्सिडाइज्ड किया जाना चाहिए. उन्होंने 2015 में अमेठी का दौरा किया था, जिसका प्रतिनिधित्व तब राहुल गांधी करते थे, और वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की थी.

अवीवा बेग कौन हैं? (Who is Aviva Beg?)

अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली में रहता है और उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मॉडर्न स्कूल से पूरी की और बाद में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की. सोशल मीडिया के अनुसार, वह एक फोटोग्राफर हैं और अपने काम के जरिए सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना पसंद करती हैं. हालांकि इस कपल ने अपने रिश्ते को काफी हद तक प्राइवेट रखा, लेकिन अवीवा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ की एक झलक शेयर की, जहां उन्होंने तीन दिन पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रेहान के साथ एक तस्वीर अपलोड की थी, जिसे बाद में उनके हाइलाइट्स में डाल दिया गया है.

रेहान के ससुराल वालों का ‘इंदिरा भवन’ से है खास कनेक्शन, जानें कौन हैं प्रियंका गांधी के होने वाले समधी-समधन?

