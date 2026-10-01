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Raigad Diveagar Beach Accident: पुणे से रायगढ़ आए थे पिकनिक, दिवेआगर बीच में डूबने से 8 छात्रों की मौत, इलाके में पसरा मातम

Raigad Diveagar Beach Accident: रायगढ़ के प्रसिद्ध दिवेआगर बीच में डूबने से 8 छात्राओं की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि पुणे के एक कोचिंग ने ट्रिप का आयोजन किया था.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 1, 2026 7:44:18 PM IST

दिवेआगर बीच में डूबने से 8 छात्रों की मौत
दिवेआगर बीच में डूबने से 8 छात्रों की मौत


Raigad Diveagar Beach Accident: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध दिवेआगर समुद्र तट पर बेहद दुखद हादसे की खबर सामने आ रही है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पुणे के आलंदी से एक निजी क्लास की पिकनिक दिवेआगर आई थी. समुद्र में तैरने गए आठ छात्रों को पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण वे गहरे पानी में डूब गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में आठों छात्रों की मौत की खबर सामने आ रही है और सभी के शव को बाहर निकाल लिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिक, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए.

इस दर्दनाक हादसे से रायगढ़ के साथ-साथ पुणे जिले में भी शोक की लहर है. हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी और छात्रों की पहचान प्रशासन की ओर से स्पष्ट की जा रही है. दिवेआगर समुद्र तट पर पिकनिक के लिए आए छात्रों की मौत से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

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ट्रिप पर आए थे छात्र

बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट कोचिंग क्लास ने दिवेआगर के लिए एक ट्रिप का आयोजन किया था. पुणे के आलंदी इलाके की ‘विनर्स’ प्राइवेट कोचिंग क्लास का एक ग्रुप घूमने के लिए दिवेआगर आया था. कुछ छात्र समुद्र का मजा लेने के लिए पानी में उतरे लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा न लगा पाने के कारण उनमें से 8 छात्र डूब गए.



दम घुटने से सभी की मौत

जैसे ही पता चला कि छात्र डूब रहे हैं, बीच पर मौजूद ‘महाकाली वॉटर स्पोर्ट्स’ के कर्मचारी और स्थानीय लोग तुरंत समुद्र में कूद पड़े. उन्होंने बचाव अभियान शुरू किया और डूबते हुए छात्रों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद सभी आठों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दम घुटने से उन सभी की मौत हो चुकी थी.

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