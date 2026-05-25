Home > देश > Raigad Road Accident: रफ्तार या लापरवाही? 700 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत

Raigad Road Accident: रफ्तार या लापरवाही? 700 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत

Raigad Road Accident: महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार गहरी खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया.

By: Preeti Rajput | Published: May 25, 2026 10:20:36 AM IST

700 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो
700 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो


Raigad Road Accident: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां एक स्कॉर्पियो कार 700 फीट गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे से चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार सभी 8 युवकों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, ये सड़क हादसा महाबलेश्वर और पोलादपुर के बीच हुआ. पुलिस और बचाव दल सभी युवकों को खाई से बाहर निकाला. सभी शवों को पोस्टमोर्टम के लिए भेज दिया गया है. 

कब और कैसे हुआ हादसा?

ये भीषण सड़क हादसा रात करीब 2.45 बजे हुआ. जानकारी के अनुसार, उन्होंने कार को खाई में गिरते देखा था. मोड़ काटते हुए कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और खाई में जा गिरी. इस दौरान कार में मौजूद यूवक चीखते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया. बता दें कि, ऐसा ही एक हादसा साल 2018 में हुआ था. इसी घाट पर 8 साल पहले दापोली कृषि विश्वविद्यालय की बस खाई में गिर गई थी और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. 

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रस्सी से खींचे गए शव 

हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम, पुलिस, प्रशासन अधिकारी और स्थानिय लोग मौके पर पहुंचे. खाई काफी ज्यादा गहरी थी, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पुलिस को शवों का पता लगाने के लिए दुरबीन की मदद लेनी पड़ी. फिर रस्सी की मदद से शवों को सड़कों तक पहुंचाया गया. 

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एक ही गांव के रहने वाले हैं मृतक 

आठों मृतक सतारा जिले के कोरेगांव तालुका के असगांव गांव के निवासी हैं. वह कोंकण में छुट्टियां बिताने के वापस वापस घर जा रहे थे. महेश अनिल पवार (25), आदित्य अशोक सालुंखे (21), रितेश राजेंद्र लोखंडे (20), सुहास जितेंद्र लोखंडे (20), अंश समीर चव्हाण (18), उत्कर्ष आनंद शिंगटे(21), अनिल अभिमन्यू शिंगटे (25), नितीन किसन नायकोंडे (35).

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Tags: Maharashtra road accidentRaigad road accident
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