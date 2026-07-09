Cylinder Raigad Video: उफनती नदी में बह गए हजारों गैस सिलेंडर, हाथ लगने पर भूलकर भी न करें ये काम

महाराष्ट्र के रायगढ़ से भारी बारिश के बीच एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां उफनती पातालगंगा नदी में अचानक हजारों गैस सिलेंडर तैरते हुए दिखाई दिए. दरअसल, मूसलाधार बारिश के चलते एचपीसीएल (HPCL) पातालगंगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की सुरक्षा दीवार ढह गई. दीवार टूटते ही बाढ़ का पानी सीधे प्लांट के अंदर घुस गया और वहां रखे करीब 3,000 गैस सिलेंडर पानी के तेज बहाव में बह गए.

नदी और खारपाड़ा खाड़ी में सिलेंडरों को इस तरह तैरते देख लोग हैरान रह गए. पुल पर खड़े कई लोग इस अजीबोगरीब मंजर को अपने कैमरों में कैद करते नजर आए.

प्रशासन की बढ़ी चिंता, जारी की चेतावनी

इस घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. अधिकारियों का कहना है कि पानी में बहे इन सिलेंडरों में से कई सिलेंडर गैस से भरे हो सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का डर है. रायगढ़ के कलेक्टर किशन जावले ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी पातालगंगा नदी या आस-पास के इलाकों में ये तैरते हुए सिलेंडर मिलें, तो उन्हें तुरंत प्रशासन या कंपनी को सौंप दें.

कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है, ‘यह कहना मुश्किल है कि पानी में बहे सिलेंडरों में गैस भरी है या नहीं, या वे किस हालत में हैं. ऐसे में सिर्फ उत्सुकता में या इस्तेमाल करने के लिए इन्हें अपने घर ले जाना, उठाना या इनके साथ छेड़छाड़ करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.’

100s oof LPG cylinder flowing in Patalganga river.

📍Raigad, Maharashtra pic.twitter.com/NO0RuqX7pa — Aquaman (@patilverse) July 8, 2026

सिलेंडर मिलने पर यहां करें जमा

सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने लोगों से इन्हें घरों में न रखने की गुजारिश की है. अगर आपको ऐसा कोई सिलेंडर मिलता है, तो आप इसे इन जगहों पर सौंप सकते हैं:

सीधे एचपीसीएल (HPCL) कंपनी में

अपने नजदीकी एचपीसीएल डीलर के पास

तहसीलदार कार्यालय (खालापुर)

नजदीकी तहसीलदार कार्यालय या उप-विभागीय अधिकारी (SDO) के दफ्तर में

Thousands of cylinders washed away! Due to heavy rains and flooding in Maharashtra, several cylinders from an LPG bottling plant in Raigad district have flown into the Patalganga River. It is reported that thousands of LPG cylinders stored at the plant, including both empty and… https://t.co/Oh1SyZY7QS pic.twitter.com/nhcFB5Svwv — Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 9, 2026

रायगढ़ में बारिश का कहर

बता दें कि पिछले एक हफ्ते से हो रही लगातार बारिश ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तबाही मचा रखी है. रायगढ़ जिला इस मानसून की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां कई नदियां उफान पर हैं और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है.