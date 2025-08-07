Fadnavis On Rahul Gandhi: ‘दिमाग में गड़बड़ी, वोटों में नहीं’, राहुल गांधी के आरोपों पर भयंकर फायर हुए CM फडणवीस, जो कहा सुन भड़क उठेंगे कांग्रेसी!

CM Devendra Fadnavis On Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़े दिखाते हुए चुनाव आयोग पर राज्य विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। रहस्यमय तरीके से 40 लाख वोट जोड़े गए। सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। सीएम फडणवीस ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को खारिज कर दिया है। फडणवीस ने कहा, न तो महाराष्ट्र में और न ही देश के किसी भी हिस्से में वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी बस झूठ बोल रहे हैं कि जनता का जनादेश चुराया गया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राहुल गांधी बार-बार अलग-अलग आंकड़े दे रहे हैं। फडणवीस ने कहा, पहले उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े हैं, अब वह कह रहे हैं कि एक करोड़ वोट बढ़े हैं। यह सब झूठ फैलाकर अपनी हार छिपाने की कोशिश है।

Trump Tariff on India: ट्रंप के फोड़े टैरिफ बम की कैसे हवा निकाल सकता है भारत? शशि थरूर ने सुझाया, बताया तगड़ा ‘एक्शन प्लान’!

फडणवीस का राहुल गांधी पर बड़ा हमला

देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, “राहुल गांधी की ब्रेन चिप चोरी हो गई है और उनकी हार्ड डिस्क खराब हो गई है। उन्हें खुद भी पता है कि भविष्य में भी उनकी हार तय है।” मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं इस बयान की निंदा करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें आगामी चुनावों में सबक सिखाएगी।”

#WATCH मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में मतदाता सूचियों पर लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, “महाराष्ट्र और देश में कही वोटों की चोरी नहीं हुई है… राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे… pic.twitter.com/BrzybEyOL8 — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2025

इसी बीच, महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता आशीष शेलार ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयोग (ईसी) पर राहुल गांधी के ताज़ा आरोपों को ‘हारे हुए लोगों का अहंकार’ करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशीष शेलार ने कहा कि जब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी की, तो न तो राहुल गांधी, न ही कांग्रेस पार्टी और न ही महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने इसमें किसी भी तरह की अनियमितता पर सवाल उठाए थे।

महाराष्ट्र के मंत्री ने राहुल के आरोपों को मतदाताओं का अपमान बताया

शेलार ने कहा कि उस समय चुनाव आयोग को कुल 3,900 आपत्तियाँ मिली थीं, जिनमें से केवल 98 आपत्तियों पर अपील की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास 27,000 बूथ स्तरीय एजेंट हैं जो मतदाता सूची की जाँच कर सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई।

बता दें कि आज राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग के ज़रिए एक ‘बड़ा आपराधिक घोटाला’ किया है और इसे संविधान के ख़िलाफ़ अपराध बताया। पिछले साल राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में “वोट की चोरी” हुई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शेलार ने कहा, “यह हारने वालों का अहंकार है।” उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में एमवीए की हार उनके लिए एक बड़ा झटका है और यह मतदाताओं का अपमान भी है।

Mamata Banerjee: ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी में सिर पर उठा लिया आसमान, मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, भयानक गुस्से में ये अपील कर डाली’ दीदी’