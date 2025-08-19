Home > देश > Rahul Gandhi…प्रधानमंत्री? सवाल को गंदा इग्नोर कर गईं Dimple Yadav, वीडियो देख सोनिया गांधी को भी लगेगा झटका

Dimple Yadav: यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम आगामी चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसको लेकर जब डिंपल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जिसका उम्मीद कतई नहीं होगी।

Published By: Ashish Rai
Published: August 19, 2025 16:10:30 IST

Dimple Yadav: बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की संयुक्त ‘वोट अधिकार यात्रा’ जारी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में रविवार से वोट अधिकार यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम आगामी चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसको लेकर जब डिंपल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जिसका उम्मीद कतई नहीं होगी। 

तेजस्वी द्वारा राहुल को पीएम बनाने को सवाल को डिंपल ने किया इग्नोर 

बता दें, जब डिंपल यादव से सवाल किया गया कि ‘तेजस्वी ने कहा है कि अगली बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?’ इस पर डिंपल ने कहा’ पहले वोट चोरी और एसआईआर के मुद्द्दे को इलेक्शन कमीशन नकार रहा है। वोट चोरी में धांधली हुई है और विपक्ष को चुनाव आयोग सीरियस नहीं रहा है, पहले इससे जूझना है। यानि कुल मिलाकर कहे तो राहुल गांधी पर पूछे गए प्रश्न को इग्नोर करने का उन्होंने प्रयास किया। 

देखें Video 

 
राहुल गांधी को ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं?

बता दें, इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी पर लगे वोट चोरी के आरोपों पर सात दिन के भीतर हलफनामा देने या माफी मांगने को कहा है, जिस पर सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता (राहुल गांधी) को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को सबूत पेश करने चाहिए।

डिंपल यादव ने कहा कि “मुझे नहीं लगता कि इस मामले में किसी के माफ़ी मांगने का सवाल ही उठता है। अगर विपक्ष के नेता को लगता है कि कहीं वोट चोरी हुई है, तो चुनाव आयोग को सबूत पेश करने चाहिए कि वोट चोरी नहीं हो रहे हैं।”

