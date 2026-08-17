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Rahul Gandhi Letter: रांची में छात्रों के प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी का हेमंत सोरेन के नाम खत, प्रदर्शनकारी स्टूडेंट से मिलने का किया अनुरोध

Rahul Gandhi Letter: झारखंड की राजधानी रांची में जारी छात्रों के प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा और अनुरोध किया कि व्यक्तिगत रूप से छात्रों से मिलिए और उनकी मांगों को पूरा करने करिए.

By: Sohail Rahman | Published: August 17, 2026 6:01:50 PM IST

रांची में जारी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र
रांची में जारी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र


Rahul Gandhi Letter: झारखंड की राजधानी रांची में जारी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने सहयोगी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों से मिलने का अनुरोध किया है. 14 अगस्त को हेमंत सोरेन को लिखे एक पत्र में गांधी ने कहा कि सोमवार को विरोध प्रदर्शन का 24वां दिन था और यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है तथा छात्रों की मांगें जायज हैं.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र बड़ी संख्या में रांची में धरना दे रहे हैं और 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) सिविल सेवा परीक्षा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तर (JSSC-CGL) परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रहे हैं.

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राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने अपने इस पत्र में आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना ​​है कि भारत के संविधान में दिया गया शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है. इसलिए हमने पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया है. उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि झारखंड सरकार ने छात्रों के साथ बातचीत शुरू कर दी है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि छात्रों द्वारा उठाई गई कई मांगों पर सहमति भी बनी है. हालांकि, फिर भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. मैं यह सुझाव देने के लिए लिख रहा हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से विरोध कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलें.

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लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कहा कि इस कदम से उनकी बाकी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद मिलेगी. राहुल गांधी ने कहा कि भारत के युवा ही देश का भविष्य हैं और जोर देकर कहा कि संकट की इस घड़ी में हमें उनके साथ एकजुटता दिखानी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए.

विरोध कर रहे छात्रों ने क्या कहा?

विरोध कर रहे छात्रों ने शनिवार को राहुल गांधी से कहा था कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लें. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने उनके प्रति समर्थन तो जताया था, लेकिन इसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने सोरेन के इस्तीफे की भी मांग की है, जो 2024 से अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और घोषणा की है कि वे 20 अगस्त को उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे.

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Tags: hemant sorenrahul gandhi
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