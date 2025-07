Mallikarjun Kharge Birthday:’लोगों के हित के प्रति समर्पण एक प्रेरणा…’,राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अनोखे अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई

Mallikarjun Kharge Birthday: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। उनके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके जन्मदिन पर बधाई दी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की शुभकामनाएँ देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा,‘जन्मदिन की बधाई खरगे जी! आपकी अथक सेवा और लोगों के हित के प्रति समर्पण एक प्रेरणा है। आपके लिए ढेर सारा प्यार। मैं आप के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ‘

Wishing Congress President @kharge ji a very happy birthday!

Your leadership, commitment, and dedication to the people of India inspire us all.

May you be blessed with good health and happiness.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2025