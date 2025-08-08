Home > देश > Rahul Gandhi Vs Election Commission: ‘नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों की वजह से प्रधानमंत्री बने, हम साबित कर देंगे’, राहुल गांधी ने फिर लगाए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप

Rahul Gandhi Vs Election Commission: कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी। शुक्रवार को बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जीतता है, लेकिन 4 महीने बाद भाजपा विधानसभा चुनाव जीत जाती है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 8, 2025 14:41:00 IST

Rahul Gandhi Vs Election Commission: कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी। शुक्रवार को बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जीतता है, लेकिन 4 महीने बाद भाजपा विधानसभा चुनाव जीत जाती है। हमें पता चला है कि चुनावों में धांधली हुई है। उन्होंने कर्नाटक और बिहार का भी ज़िक्र किया। राहुल ने चुनाव आयोग पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया।

राहुल ने महाराष्ट्र और कर्नाटक का ज़िक्र करते हुए कहा कि जब हमने पता लगाया तो पता चला कि 1 करोड़ नए लोगों ने वोट डाला है। उन्होंने कहा, “जो लोग लोकसभा में वोट देने नहीं आए, वो एक करोड़ लोग जादू से वोट देने आ गए। इन बढ़े हुए वोटों की मदद से वे चुनाव जीत गए। हमें पता था कि कुछ गड़बड़ है। कर्नाटक में भी, हम लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीत रहे थे, लेकिन हमें सिर्फ़ 9 सीटें मिलीं। यह भी धोखाधड़ी से हुआ था। हमें पता चला है, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है।”

राहुल ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप

राहुल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, “भाजपा और चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हमारा संविधान हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है। हमें इसकी रक्षा करनी होगी। हमने भी संविधान की रक्षा की थी, पिछले चुनाव में भाजपा ने संविधान पर हमला किया था। भाजपा सरकार हर संवैधानिक संस्था को नष्ट करना चाहती है।”

‘चुनाव आयोग के अधिकारी संविधान पर हमला कर रहे हैं’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के बारे में कहा, “चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि वे हमें मतदान की पूरी वीडियोग्राफी दें। हम साबित कर देंगे कि उन्होंने वोट चुराए हैं और ऐसा सिर्फ़ कर्नाटक में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में। चुनाव आयोग भाजपा का नहीं, देश की संस्था है। चुनाव आयोग के सभी अधिकारी संविधान पर हमला कर रहे हैं।”

‘चुनाव आयोग ने वेबसाइटें बंद कर दीं’

उन्होंने कहा, ”नरेंद्र मोदी सिर्फ़ 25 सीटों की वजह से प्रधानमंत्री बने और अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा ने सिर्फ़ 35 हज़ार के अंतर से जीती हैं। यह सवाल मैं अकेला नहीं पूछ रहा, भारत के सभी विपक्षी दल यही सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग ने वेबसाइटें बंद कर दीं। राजस्थान और बिहार की वेबसाइटें बंद कर दी गई हैं।”

