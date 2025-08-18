Rahul Gandhi की गलती छुपाने के लिए विपक्ष ने चुना आखिरी रास्ता, कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने लीक कर दिया पूरा प्लान

Rahul Gandhi Vote Chori Allegation: वोट चोरी का मुद्दा अब काफी गरमाता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को इन आरोपों पर एक हफ्ते के अंदर हलफनामा जारी करने के लिए कहा है, वरना ये सारे आरोप निराधार माने जाएंगे। अब इन सब गहमागहमी के बीच जानकारी सामने आ रही है कि, विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, कई विपक्षी दल इस पर मंथन कर रहे हैं।
कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने क्या कहा?
कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की संभावना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस विषय पर पार्टी के भीतर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कांग्रेस नियमों के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर कहा कि न तो आयोग और न ही मतदाता अपने खिलाफ लगाए जा रहे ‘वोट चोरी’ जैसे झूठे आरोपों से डरते हैं।
आयोग ने लोगों से संविधान में दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए हर परिस्थिति में मतदान करने की अपील की। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग खुद राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और उसकी नजर में कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी समान हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या-क्या कहा?
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मतदाताओं से जुड़े एक-एक शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। इसके अलावा, बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर भी अपनी बात रखी। मतदाता सूची में अनियमितताओं के विपक्ष के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाते हुए आयोग ने बताया कि अब तक 28,370 मतदाताओं ने अपने दावे और आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं। इसके लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक की समय सीमा तय की गई है।
विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी
बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक चार महीने पहले चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू किया है, जिसका विपक्षी दल कड़ा विरोध कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। संसद के मानसून सत्र का एक-एक दिन इसकी भेंट चढ़ रहा है। तो वहीं, सरकार ने साफ शब्दों में मना कर दिया है कि, बिहार SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर संसद में बहस नहीं हो सकती है। लेकिन विपक्ष इसपर अड़ा हुआ है। तो वहीं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में कल से वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। जिसको इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टियों का समर्थन प्राप्त हो रहा है।