Home > देश > Voter Adhikar Yatra:  राहुल गांधी के मंच से PM मोदी की मां को गाली, भड़की BJP ने कांग्रेस और आरजेडी के ‘शहजादों’ को नाप दिया!

Published: August 28, 2025 17:05:00 IST

Rahul Gandhi Bihar controversy: भाजपा ने गुरुवार (28 अगस्त, 2025) को बिहार में विपक्षी दलों की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ को लेकर उन पर निशाना साधा और उन पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने दावा किया कि इस हफ़्ते बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माँ हीराबेन मोदी के ख़िलाफ़ बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद प्रमुख तेजस्वी यादव के पोस्टर लगाए गए।

भाजपा ने सोशल मीडिया पर ‘X’ पोस्ट कर विपक्षी नेताओं पर राजनीति में निम्न स्तर तक गिरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माँ के लिए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। राजनीति में ऐसी अभद्रता पहले कभी नहीं देखी गई। इस यात्रा ने अपमान, घृणा और अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी हैं।’

‘राहुल और तेजस्वी ने बिहार की जनता का अपमान किया’

भाजपा ने पोस्ट में आगे लिखा, ‘तेजस्वी और राहुल ने स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार की जनता का अपमान किया है, जिन्होंने पहले बिहार की जनता का अपमान किया था। अब उनकी हताशा इतनी है कि वे प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माँ को गालियाँ दिलवा रहे हैं।’

पार्टी ने आगे कहा, ‘तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं है। यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी कान पकड़कर उठक-बैठक करें और हज़ार बार माफ़ी मांग लें, तो भी बिहार की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी।’

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के झंडे लहराए गए और मंच पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ता लाउडस्पीकर पर नारे लगा रहे थे। खुले मंच पर भीड़ दिखाई दे रही है, जहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तेजस्वी यादव की तस्वीरें लगी हुई हैं। हालाँकि, इनखबर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

विवाद तब शुरू हुआ जब स्थानीय कांग्रेस नेता नौशाद के नेतृत्व में कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और पार्टी के झंडे लहराए। हालाँकि, कांग्रेस ने इस वीडियो और अभद्र भाषा के आरोपों से खुद को अलग कर लिया है।

भाजपा नेता ने विपक्षी दलों पर लगाया आरोप

भाजपा ने भी इन आरोपों से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। एएनआई से बात करते हुए, भाजपा नेता सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने कहा, ‘राहुल गांधी का दौरा विफल हो रहा है, इसलिए उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फ़ोन करना शुरू कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बिहारियों को गालियाँ दी थीं, तो उन्हें फ़ोन करके वह बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं?’

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए शाहनवाज़ हुसैन ने कहा, ‘प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह की गालियाँ दी जा रही हैं, उसके लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करती है और जनता नरेंद्र मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी।’

