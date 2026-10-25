थैंक्यू BJP! वक्त बदल दिया-जज्बात बदल दिए; आखिर क्यों Rahul Gandhi ने किया केंद्र सरकार का शुक्रियाअदा

Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को BJP पर तंज कसते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली को प्रमोट करने के लिए रूलिंग पार्टी और उसके साथियों को धन्यवाद दिया. उन्होंने समाज के सभी तबकों के लोगों से वोटर-लिस्ट में कथित हेरफेर के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल होने की अपील की, और विपक्ष के “वोट चोरी” के आरोप को दोहराया.

क्या बोले राहुल

यह बात BJP के कांग्रेस नेता से रैली टालने के कहने के एक दिन बाद आई, जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी का ज़िक्र था. X पर एक पोस्ट में, राहुल ने “वोट बचाओ – देश बचाओ” मार्च और मेगा रैली की अपील की, और आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए थे, नियमों और कानूनों को तोड़ा गया था, और कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया था. उन्होंने कहा, “हमारे वोट चुराए जा रहे हैं, और हम इसे किसी भी हालत में चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे. वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं. नियम और कानून तोड़े गए हैं. और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलाई गई हैं. अब देश जवाब देगा.”

राहुल गांधी ने लोगों से 1 नवंबर की रैली में शामिल होने की अपील की

स्टूडेंट्स, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों से शामिल होने की अपील करते हुए, राहुल ने कहा कि यह विरोध उन सभी के लिए है जो डेमोक्रेसी की परवाह करते हैं. उन्होंने लिखा, “स्टूडेंट्स, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और व्यापारी – जो कोई भी डेमोक्रेसी की परवाह करता है, उसे आना चाहिए. वोट आपका है. लड़ाई भी आपकी है.” यह रैली 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली है, जिसमें INDIA ब्लॉक वोटर-लिस्ट में हेरफेर के अपने आरोपों के इर्द-गिर्द लोगों को इकट्ठा करना चाहता है.

‘BJP और उसके साथियों का शुक्रिया’: राहुल गांधी

रैली की तारीख पर BJP के एतराज़ पर मज़ाक उड़ाते हुए, राहुल गांधी ने तय विरोध की ओर ध्यान खींचने के लिए रूलिंग पार्टी और उसके साथियों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने पोस्ट में कहा, “PS: BJP और उसके साथियों का दिल से शुक्रिया, जो इस प्रोग्राम को इतने जोश के साथ प्रमोट कर रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं. बस अगले 7 दिनों तक यही जोश और लगन बनाए रखें!”

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