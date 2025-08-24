Bihar Chunav: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर बैठे बड़ी गलती, देना होगा 1000-1000 रुपये फाइन

Voter Adhikar Yatra: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के विरोध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। रविवार (24 अगस्त) को 8वें दिन यात्रा पूर्णिया पहुंची। पूर्णिया जिले के खुश्कीबाग से शुरू हो चुकी है और यह यात्रा चांदनी चौक और अररिया होते हुए नरपतगंज तक जाएगी। यह रूट सीमांचल के उन इलाकों से होकर गुजर रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग सीधे तौर पर इस अभियान से जुड़ने वाले हैं।

बिना हेटमेट आए नजर!

रविवार को शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा में बड़ी संख्या बाइकर्स सवार हुए, लेकिन इस दौरान दोनों दिग्गज नेताओं ने बड़ी गलती कर दी। दरअसल, बिहार में भी ट्रैफिक रुल्स के तहत बाइक की पीछे वाली सीट पर बिना हेलमेट बैठने पर जुर्माना देना होता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर बाइक सवार को एक हजार रुपया जुर्माना देना होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बाइक पर बैठे दोनों शख्स बिना हेलमेट के नजर आए।

क्या है ट्रैफिक नियम?