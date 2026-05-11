Rahul Gandhi Vijay Reel Controversy: किसने ब्लॉक की राहुल गांधी और CM विजय की वायरल रील? कांग्रेस ने किया बड़ा दावा

Rahul Gandhi Vijay Reel Controversy: विजय थलापति के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने मंच पर ही एक रील बनाई थी. जिसके बाद इस रील को दोनों के इंस्टा हैंडल से भी पोस्ट किया गया था. कांग्रेस ने दावा किया है कि इंस्टाग्राम ने आईबी मंत्रालय के नियमों के कारण विजय और राहुल गांधी की वह पोस्ट ब्लॉक कर दी गई है. हालांकि, सरकारी सूत्रों ने इस बात का खंडन किया.

राहुल गांधी और CM विजय की पोस्ट ब्लॉक?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों साफ किया कि इस कार्रवाई से उनका कोई लेना-देना नहीं है. यह इसलिए हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया के आंतरिक सिस्टम ने गलती से पोस्ट को ब्लॉक करने के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया था. बता दें कि, राहुल गांधी विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चेन्नई पहुंचे थे. जिसके बाद उन्होंने कई तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम और एक्स पर पोस्ट की थी.

राहुल गांधी और CM विजय की वायरल रील

कांग्रेस ने लगाए आरोप

कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के सहयोगी श्रीवत्स ने ‘एक्स’ पर पोस्ट साझा कर लिखा कि ‘Instagram ने LOP राहुल गांधी की उस रील और तस्वीरों वाली पोस्ट को ब्लॉक कर दिया है, जिसमें आज के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें और थलपति विजय को दिखाया गया था. इस वायरल रील को एक घंटे से भी कम समय में 12 मिलियन (1.2 करोड) व्यूज मिले थे, और तस्वीरों वाली वायरल पोस्ट पहले ही 46 मिलियन (4.6 करोड) लोगों तक पहुंच चुकी थी. Meta ने इस बात का कोई कारण नहीं बताया है कि उनका अकाउंट एक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है.’

Instagram has blocked LOP Rahul Gandhi’s reel and pictures post featuring him and Thalapathy Vijay at today’s swearing-in ceremony. The viral reel had gathered 12 million views in less than a hour and the viral pics post had already reached 46 million people. Meta cites no… — Srivatsa (@srivatsayb) May 10, 2026

उन्होंने आगे कहा कि ‘यह “गडबडी” MEITY के नियमों की वजह से है! राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लंबे समय से दबाया जा रहा है. उनके X (ट्विटर) की पहुँच, YouTube व्यूज और Insta फॉलोअर्स—सभी को दबाया गया है. इसी तरह भारत के विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाया जाता है.’