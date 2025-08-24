Rahul Gandhi marriage: ब्याह रचाने वाले हैं राहुल गांधी, लालू यादव बनेंगे ‘अगुआ’, तारीख हो गई तय!

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अपनी शादी के बारे में हल्के-फुल्के अंदाज़ में बात करते हुए कहा कि इस संबंध में बातचीत चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह बयान राजद प्रमुख लालू प्रसाद द्वारा उन्हें पहले दी गई शादी की सलाह के संदर्भ में दिया। गठबंधन सहयोगी और पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद ने लगभग दो साल पहले राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी थी।

55 वर्षीय राहुल गांधी ने यह टिप्पणी बिहार के अररिया ज़िले में ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को शादी करने पर विचार करने की सलाह दी थी। इस पर गांधी ने कहा कि उन्हें भी दो साल पहले तेजस्वी के पिता से ऐसा ही सुझाव मिला था।

#WATCH | Araria, Bihar: On Union Minister Chirag Paswan, RJD leader Tejashwi Yadav says, “He is Hanuman of a particular person. We are the Hanuman of the public. Chirag Paswan is not an issue today… I will definitely advise him, he is our elder brother and should get married as… pic.twitter.com/WIx3PAhojT — ANI (@ANI) August 24, 2025

तेजस्वी ने चिराग को जवाब दिया

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरम्यान, एक पत्रकार ने यादव से पासवान द्वारा राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का “पीछा करने वाला” बताकर राजद और कांग्रेस के बीच दरार डालने की कोशिशों के बारे में पूछा। इस पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, “मैं चिराग पासवान को उनकी ही भाषा में जवाब दे सकता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं, बल्कि एक व्यक्ति का हनुमान होने के उनके दावे का मज़ाक उड़ा सकता हूँ।”

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा की तुलना हनुमान जी की भगवान राम के प्रति भक्ति से करते रहे हैं।

चिराग को तेजस्वी ने दी शादी करने की सलाह

तेजस्वी यादव ने कहा, “मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन्हें सलाह ज़रूर दूँगा कि वह हमारे बड़े भाई हैं और उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए।”

राहुल गांधी ने अपनी शादी पर क्या कहा

राहुल गांधी, जिन्हें तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के दरम्यान बार-बार ‘बड़े भाई’ कह रहे हैं, ने माइक संभाला और कहा, “यह सलाह मुझ पर भी लागू होती है। उनके (तेजस्वी के) पिता से बातचीत चल रही है।”

तकरीबन दो साल पहले पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू प्रसाद ने मजाकिया लहजे में कहा था, “हम राहुल गांधी से शादी करने का आग्रह करेंगे। यह उनकी मां (सोनिया गांधी) की भी दिली इच्छा है। हम उन्हें दूल्हे के रूप में देखना चाहते हैं और बारात में शामिल होना चाहते हैं।”

