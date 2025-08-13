Home > देश > Rahul Gandhi- मेरी जान को खतरा… पुणे कोर्ट में राहुल गांधी का दावा, दो नेताओं ने दी धमकी

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुणे की एक विशेष अदालत में पेशी के दौरान अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर पर दिए गए अपने बयान के कारण उनकी जान को खतरा है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 13, 2025 17:58:00 IST

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुणे की एक विशेष अदालत में पेशी के दौरान अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर पर दिए गए अपने बयान के कारण उनकी जान को खतरा है। राहुल ने कहा कि दो नेताओं ने उन्हें धमकी दी है। पेशी के दौरान राहुल ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। दरअसल, यह मामला वीर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता सत्याकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

राहुल गांधी की ओर से वकील मिलिंद दत्तात्रेय पवार ने अदालत में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे के वंशज हैं, जिनका इतिहास हिंसक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। पवार ने आरोप लगाया कि वर्तमान राजनीतिक माहौल और कुछ नेताओं के विवादास्पद बयान राहुल गांधी की जान को गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

शिकायतकर्ता गोडसे के वंशज हैं

राहुल गांधी ने कहा कि शिकायतकर्ता नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे के वंशज हैं, जिनका इतिहास हिंसक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। इस दौरान राहुल ने रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मारवाह का भी ज़िक्र किया।

तरविंदर सिंह मारवाह का भी नाम

राहुल गांधी की याचिका में रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी शामिल है। रवनीत ने राहुल को देश का नंबर एक आतंकवादी कहा था। इसके अलावा, याचिका में भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह का भी नाम है। मारवाह ने राहुल गांधी को धमकी भी दी थी। तरविंदर सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी का हाल उनकी दादी जैसा होगा। राहुल के वकील ने अदालत से सुनवाई के दौरान राहुल को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया।

