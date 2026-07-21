Home > देश > कांग्रेस की वो 5 मांगें, जिन पर अड़े राहुल गांधी… पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन से गरमाई सियासत

कांग्रेस की वो 5 मांगें, जिन पर अड़े राहुल गांधी… पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन से गरमाई सियासत

Congress 5 Key Demands: राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं का पीएम आवास के पास जोरदार प्रदर्शन! शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत रखीं 5 बड़ी मांगें, जानें पूरा मामला...

By: Shivani Singh | Published: July 21, 2026 7:14:33 PM IST

Congress 5 Key Demands: राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं का पीएम आवास के पास जोरदार प्रदर्शन! शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत रखीं 5 बड़ी मांगें, जानें पूरा मामला...
Congress 5 Key Demands: राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं का पीएम आवास के पास जोरदार प्रदर्शन! शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत रखीं 5 बड़ी मांगें, जानें पूरा मामला...


लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री आवास के करीब धरने पर बैठ गए हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस नेता आर-पार के मूड में हैं और अपनी मांगों पर पूरी तरह अड़े हुए हैं.

हालात को संभालते हुए पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे. उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत कर विरोध-प्रदर्शन खत्म करने की गुजारिश की, लेकिन बात नहीं बनी। राहुल गांधी और उनके साथी नेताओं ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद भी धरना जारी रहा.

You Might Be Interested In

कांग्रेस की 5 प्रमुख मांगें

सरकार की ओर से बुधवार को चर्चा की पेशकश के बावजूद कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा. पार्टी ने प्रमुखता से ये 5 मांगें सामने रखी हैं:

  • शिक्षा मंत्री का तत्काल इस्तीफा
  • संसद के दोनों सदनों में गृह मंत्री का आधिकारिक बयान
  • सदन में इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा
  • छात्रों के मुद्दों को प्राथमिकता से सुना जाए
  • प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है.

खरगे हिरासत में, कई बड़े दिग्गजों ने भी दिया धरना

इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए. इनमें केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और प्रियंका गांधी शामिल रहीं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मौके पर मौजूद थे, जिन्हें बाद में पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गई. 

के. सुरेश, कांग्रेस सांसद (पुलिस बस से हिरासत में लिए जाने के दौरान) ने कहा, ‘हमारे छात्रों पर बेहद बर्बरता से हमला किया गया है. पीएम मोदी इस पर चुप हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुप्पी साध रखी है. इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के कांग्रेस सांसद सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं.’

क्या है पूरा विवाद?

कांग्रेस का यह उग्र प्रदर्शन सोमवार को दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और लाठीचार्ज के विरोध में है. पार्टी का कहना है कि देश के युवाओं पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए और छात्रों की मांगों को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए.

Tags: congress
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से...

July 21, 2026

बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन...

July 21, 2026

जिम्बाब्वे के खिलाफ किस भारतीय ने ठोके सबसे ज्यादा रन?...

July 21, 2026

ट्रेंड नहीं, टाइमलेस खूबसूरती है एक्ट्रेस आंचल सिंह का ब्राइडल...

July 21, 2026

बर्फ की तरह पिघलेगा मोटापा, बस इन ड्रिंक्स का करें...

July 21, 2026

कौन हैं ऐश्वर्या? जिन्होंने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

July 21, 2026
कांग्रेस की वो 5 मांगें, जिन पर अड़े राहुल गांधी… पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन से गरमाई सियासत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कांग्रेस की वो 5 मांगें, जिन पर अड़े राहुल गांधी… पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन से गरमाई सियासत
कांग्रेस की वो 5 मांगें, जिन पर अड़े राहुल गांधी… पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन से गरमाई सियासत
कांग्रेस की वो 5 मांगें, जिन पर अड़े राहुल गांधी… पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन से गरमाई सियासत
कांग्रेस की वो 5 मांगें, जिन पर अड़े राहुल गांधी… पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन से गरमाई सियासत