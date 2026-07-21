Rahul Gandhi: छाती पर चोट और नाक से बहा खून… प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी हुए घायल; तस्वीरों ने खीचा ध्यान

Rahul Gandhi Injured: दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और SP प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया. खबरें आईं कि राहुल गांधी की नाक और छाती में चोटें आईं. कांग्रेस पार्टी द्वारा शेयर की गई राहुल गांधी की एक फोटो में उनकी नाक से खून बहता हुआ दिख रहा है.

प्रधानमंत्री आवास के बाहर से हटाए जाने के बाद, राहुल गांधी ने कहा हर तरकीब आज़मा लो, अपनी पूरी ताकत लगा लो स्टूडेंट्स के लिए न्याय की यह लड़ाई रुकेगी नहीं. नेता जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध करने के लिए लोक कल्याण मार्ग की ओर मार्च कर रहे थे.

राहुल गांधी काफी देर तक सड़क पर रहे

राहुल गांधी काफी देर तक सड़क पर रहे और हिलने से मना कर दिया. उन्हें कई पुलिसवालों ने घेर लिया और फिर दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया. यह प्रदर्शन एक दिन बाद हुआ जब पुलिस ने पार्लियामेंट तक स्टूडेंट मार्च में दखल दिया.

इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खड़गे के आवास से पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री आवास तक लीड किया, जिससे शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष का कैंपेन और तेज़ हो गया. हिरासत में लिए जाने से पहले, राहुल ने लोगों से विरोध में शामिल होने की अपील की और कहा कि स्टूडेंट्स पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है और सरकार पर स्टूडेंट्स की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी के बीच मुलाकात

इससे पहले, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बातचीत बेनतीजा रही क्योंकि पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एग्जाम पेपर लीक पर संसद में चर्चा पर अड़ी रही. कांग्रेस MP नसीर हुसैन ने कहा कि पार्टी अपनी मांगें पूरी होने तक विरोध जारी रखेगी. हालांकि, जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार संसद में शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाद में मंत्री के इस्तीफे की शर्त रखी.