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पीएम आवास के पास धरने पर बैठे राहुल और प्रियंका गांधी, लोक कल्याण मार्ग पर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका

Congress Protest: छात्रों पर कथित कार्रवाई और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने पीएम आवास के निकट बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: July 21, 2026 6:13:41 PM IST

लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस का प्रदर्शन
लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस का प्रदर्शन


Congress Protest: छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पीएम आवास के निकट लोक कल्याण मार्ग पर प्रदर्शन किया. इस दौरान पार्टी ने सरकार से इस्तीफ़े की मांग की . वहीं, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने लोक कल्याण मार्ग पर एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. पार्टी नेताओं का आरोप है कि छात्रों के साथ गलत व्यवहार हुआ है और सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करने से बच रही है. प्रदर्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा सहित बड़ी संख्या में सांसद और कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए और छात्रों के मुद्दे पर जवाब मांगा गया.

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राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना

प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस छात्रों के खिलाफ हुई कथित बर्बरता का जवाब मांगने पीएम के आवास तक मार्च निकालकर पहुंची है. राहुल गांधी ने कहा कि सरकार न तो जवाबदेही लेना चाहती है और न ही संसद में इस विषय पर बहस के लिए तैयार है. 

कांग्रेस का आरोप- छात्रों की समस्याओं पर चुप है सरकार

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छात्रों से जुड़े गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है. पार्टी का आरोप है कि संसद में भी इस विषय पर चर्चा से बचने की कोशिश की जा रही है. विपक्ष का दावा है कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों पर सरकार की चुप्पी चिंता का विषय है और इसी के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया.

प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने नारेबाजी कर रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. बाद में कुछ वरिष्ठ नेताओं और सांसदों को भी पुलिस ने रोका और हिरासत में लिया. हिरासत में लिए जाने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया.

चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी भी प्रदर्शन में शामिल रहे. हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. चन्नी ने कहा कि यह भाजपा सरकार का आतंकवाद है और सरकार छात्रों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं की समस्याओं को दबाने की कोशिश की जा रही है.

सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि निर्वाचित सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो आम छात्रों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराना हर नागरिक का अधिकार है और इस पर रोक लगाना उचित नहीं है.

के. सुरेश बोले- हमें बेरहमी से हिरासत में लिया गया

कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने भी पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बेरहमी से हिरासत में लिया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीएम आवास के सामने इसलिए विरोध कर रही थी क्योंकि एक दिन पहले छात्रों के खिलाफ कथित तौर पर कठोर कार्रवाई की गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले पर न तो पीएम कोई बयान दे रहे हैं और न ही गृह मंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है.

छात्रों के मुद्दे पर सियासत और तेज होने के संकेत

कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक टकराव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि केंद्र की ओर से अभी तक इस प्रदर्शन और लगाए गए आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. आने वाले दिनों में संसद और सड़कों दोनों जगह इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है.

Tags: Congress Protest
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