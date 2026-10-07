Rahul Gandhi: हर FIR मेरे सीने पर एक मेडल… ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष; राहुल गांधी ने कही बड़ी बात

Rahul Gandhi on CEC Resignation: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार 7 अक्टूबर 2026 को विपक्ष का विरोध प्रदर्शन हुआ. INDIA ब्लॉक के सांसद जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट से जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए. विपक्ष SIR यानी वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और बैरिकेडिंग की गई है.

राहुल गांधी ने FIR को बताया मेडल

प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुकदमों से विपक्ष डरने वाला नहीं है. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हर FIR मेरे सीने पर एक मेडल है. अभी 45 हैं, मेरा लक्ष्य 100 है – तब भी संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष की लड़ाई जारी रहेगी और ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए.

हर FIR मेरे सीने पर एक मेडल है। अभी 45 हैं, मेरा लक्ष्य 100 है – तब भी संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। https://t.co/ZxwHkKHtkm — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 7, 2026

विपक्षी सांसदों ने जंतर-मंतर की ओर मार्च किया

मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग के बाद, विपक्षी सांसदों ने जंतर-मंतर की ओर मार्च किया. राहुल गांधी ने कहा कि लगभग 300 MP चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई. इसके बाद, विपक्ष ने तय प्रोटेस्ट साइट, जंतर-मंतर पर धरना देने का फैसला किया.

नई दिल्ली इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है. पहले, पुलिस ने साफ किया था कि कुछ सेंसिटिव रास्तों की ओर जाने वाले प्रोटेस्टर्स को रोका जाएगा. इसलिए, जंतर-मंतर की ओर जा रहे MPs और पुलिस के बीच टकराव की संभावना पर नज़र रखी जा रही है.

मंगलवार को भी प्रोटेस्ट हुए

एक दिन पहले, मंगलवार को, विपक्षी MPs ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस की ओर मार्च करने की कोशिश की. पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया. प्रोटेस्ट के दौरान, राहुल गांधी एक बैरिकेड पर चढ़ गए और प्रोटेस्ट करने के लिए हाथ में झंडा पकड़ लिया. बाद में, पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया.